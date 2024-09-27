росія залишається одним із найважливіших постачальників енергоносіїв до Європи - Bloomberg

Хоча росія втрачає позиції на європейському ринку газу, але деякі країни все ще не можуть відмовитися від купівлі російських енергоносіїв. Як передає УНН, про це пише Bloomberg, зазначаючи, що на росію припадало 15% імпорту газу в ЄС у 2023 році.

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За даними аналітичного центру Bruegel у Брюсселі, імпорт російського викопного палива до Європейського союзу становив близько 1 млрд доларів на місяць станом на кінець 2023 року, що нижче за пікове значення в 16 млрд доларів США на місяць на початку 2022 року.

Оскільки наразі загальноєвропейської заборони на російський газ немає, хоча деякі країни, як-от Велика Британія, Німеччина та країни Балтії, вирішили припинити імпорт цього палива, то більшу частину імпорту, що залишився, становив природний газ. За даними Європейської комісії, на росію, як і раніше, припадало 15% від загального обсягу імпорту газу в ЄС у 2023 році, поступаючись Норвегії та США з 30% і 19% відповідно, і випереджаючи країни Північної Африки з 14%.

Більша частина цього газу надходить трубопроводами, що перетинають Україну і Туреччину. Серед найбільших покупців - Австрія, Словаччина та Угорщина.

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Великі споживачі, включно з Іспанією, Францією, Бельгією та Нідерландами, як і раніше, імпортують російський скраплений природний газ на танкерах. Частина його в кінцевому підсумку змішується з іншими джерелами газу в європейській трубопровідній мережі, що означає, що він потенційно йде в Німеччину, незважаючи на заяви про відмову від російського газу.

З позиції найбільшого постачальника трубопровідного газу на континенті росію вже витіснила Норвегія. США також стали найбільшим постачальником скрапленого палива в Європу.

Додамо

Європейські клієнти росії пов'язані довгостроковими контрактами. Крім того, перехід може бути дорогим, оскільки доступні поставки на світовому газовому ринку залишаться обмеженими протягом наступних двох років, доки не з'явиться нова хвиля поставок з країн-експортерів, таких як США і Катар. Значна частина газу, доступного для імпорту в Європу, поглинається країнами, які закрили свої вугільні та атомні електростанції в останні роки.

Нагадаємо

Єврокомісарка з енергетики заявила про готовність ЄС до зими без російського газу через Україну. Кадрі Сімсон розповіла, що ЄС активно працює, над тим аби зменщити свою залежність від росії на ринку енергоресурсів.

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