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Одна з найбільших енергетичних компаній Відня відмовилась від російського газу - Bloomberg

Одна з найбільших енергетичних компаній Відня відмовилась від російського газу - Bloomberg

Київ • УНН

 • 12389 перегляди

Австрійська компанія Wien Energie GmbH оголосила про повну відмову від російського газу з наступного року. Вона отримуватиме 10 терават-годин енергії від альтернативних постачальників, що становить 12% споживання газу в Австрії.

Австрійська компанія Wien Energie GmbH, що забезпечує електроенергією два мільйони людей у Відні та його околицях, оголосила про повну відмову від російського палива з наступного року. Пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Компанія Wien Energie GmbH, яка постачає енергію для двох мільйонів людей у Відні та околицях, оголосила, що з наступного року більше не потребуватиме російського палива. Вона отримуватиме 10 терават-годин енергії від альтернативних постачальників, таких як Північна Африка, Північне море та інші джерела скрапленого природного газу, що становить приблизно 12% від загального споживання в Австрії.

Через агресивну війну росії незалежність від російського газу має вирішальне значення для безпеки постачання. У 2025 році всі домогосподарства, комерційні клієнти та електростанції працюватимуть на неросійському газі

- сказав фінансовий директор Відня Пітер Ханке. 

Оголошення може зменшити тиск на газові ринки, оскільки трейдери готуються до можливого припинення російських газових поставок через Україну з січня. У першій половині року Австрія отримувала більше половини газу через цей маршрут.

Хоча Wien Energie і надалі купуватиме газ через Центральноєвропейський газовий хаб, компанія вимагатиме від трейдерів гарантій, що паливо не надходить з росії. Для цього використовуватимуть сертифікати походження на основі блокчейн-технологій, які не підлягають підробці.

Також компанія пообіцяла не підвищувати ціни для споживачів, навіть якщо альтернативні постачання будуть трохи дорожчими за російський газ, зазначив генеральний директор Майкл Стребл.

Австрія довгий час зберігала міцні енергетичні зв'язки з росією, продовживши в 2018 році довгостроковий контракт на поставку газу до 2040 року. Державна компанія OMV AG, найбільший виробник викопного палива в країні, має глибоке історичне коріння, пов'язане з післявоєнними угодами про нейтралітет Австрії в обмін на контроль над радянськими енергетичними активами.

Нагадаємо 

Проєкт президент рф володимира путіна про будівництво нового газопроводу та збільшення постачання газу до Китаю остаточно зупинили на невідомий термін. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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