Австрийская компания Wien Energie GmbH, обеспечивающая электроэнергией два миллиона человек в Вене и ее окрестностях, объявила о полном отказе от российского топлива со следующего года. Пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Компания Wien Energie GmbH, которая поставляет энергию для двух миллионов человек в Вене и окрестностях, объявила, что со следующего года больше не будет нуждаться в российском топливе. Она будет получать 10 тераватт-часов энергии от альтернативных поставщиков, таких как Северная Африка, Северное море и другие источники сжиженного природного газа, что составляет примерно 12% от общего потребления в Австрии.

Из-за агрессивной войны россии независимость от российского газа имеет решающее значение для безопасности поставок. В 2025 году все домохозяйства, коммерческие клиенты и электростанции будут работать на нероссийском газе - сказал финансовый директор Вены Питер Ханке.

Объявление может уменьшить давление на газовые рынки, поскольку трейдеры готовятся к возможному прекращению российских газовых поставок через Украину с января. В первой половине года Австрия получала более половины газа через этот маршрут.

Хотя Wien Energie и в дальнейшем будет покупать газ через Центральноевропейский газовый хаб, компания будет требовать от трейдеров гарантий, что топливо не поступает из России. Для этого будут использовать сертификаты происхождения на основе блокчейн-технологий, которые не подлежат подделке.

Также компания пообещала не повышать цены для потребителей, даже если альтернативные поставки будут немного дороже российского газа, отметил генеральный директор Майкл Стребл.

Австрия долгое время сохраняла прочные энергетические связи с Россией, продлив в 2018 году долгосрочный контракт на поставку газа до 2040 года. Государственная компания OMV AG, крупнейший производитель ископаемого топлива в стране, имеет глубокие исторические корни, связанные с послевоенными соглашениями о нейтралитете Австрии в обмен на контроль над советскими энергетическими активами.

Напомним

Проект президент рф владимира путина о строительстве нового газопровода и увеличении поставок газа в Китай окончательно остановили на неизвестный срок.