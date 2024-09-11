Єврокомісар з питань енергетики: ЄС готовий відмовитись від російського газу

Європейський Союз не залежить від енергоресурсів рф, тож цю зиму ЄС готовий пройти без російського газу, що транзитом йде через Україну. Про це заявила Європейська комісарка з питань енергетики Кадрі Смісон, передає УНН.

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Сімсон розповіла, що ЄС активно працює, над тим аби зменщити свою залежність від росії на ринку енергоресурсів.

Так, Євросоюз щороку імпортував з росії 150 мільярдів кубометрів газу, а зараз менш як 50. Залежність Європи від росії впала з 45% у 2021 році до 15% минулого року.

Окрім того, як запевняє комісарка з питань енергетики газосховища ЄС досягли цільового показника заповнення на 90% 19 серпня.

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Ми залишаємося повністю відданими завершенню рішення про поступову відмову від російського газу (...). Як перший крок, разом з державами-членами ми готувалися до завершення угоди про транзит газу через Україну. Ми це робимо вже кілька місяців. Ми почали готуватися два роки тому. ЄС готовий жити без цього російського газу, який надходить через український транзит

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Вона також наголосила, що ЄС досі імпортує занадто багато викопного палива.

За її словами, Європа повинна більше покладатися на чисту енергію, виробленої всередині країни, і імпортувати менше викопного палива.

(...) Зараз нам потрібно вирішити структурні проблеми. Я вважаю, що основний шлях – це подальше збільшення темпів розгортання ВДЕ