Алієв: до Азербайджану звернулися щодо продовження транзиту газу через Україну
Київ • УНН
Президент Азербайджану заявив про звернення щодо продовження транзиту газу через Україну. Алієв готовий підтримати це, щоб запобігти проблемам з постачанням газу в ЄС та паралізації газової системи України.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що росія, Україна та європейські інституції звернулися до Баку щодо транзиту газу через Україну. Про це, як повідомили в його адміністрації, він сказав на форумі Чорноббіо на тему "Інформація про світ, Європу та Італію", передає УНН.
Можу сказати, що росія, Україна та європейські інституції звернулися до до нас у зв'язку з продовженням транзиту газу територією України
За його словами, вони докладають великих зусиль, щоб прийти до спільного знаменника.
"Відомо, що якщо транзит зупиниться, - а це буде на грудень, - кілька країн ЄС зіткнуться з серйозними труднощами з фізичною доступністю природного газу. Ми просто хочемо підтримати ці країни та Україну, тому що якщо транзит газу зупиниться, то газорозподільна система України буде повністю паралізована", - вказав президент Азербайджану.
Він вважає, що якщо досягти консенсусу в цій справі, то Азербайджан "зробить додаткові кроки, щоб покласти край цій війні, яка руйнує весь регіон".
Ми рішуче підтримуємо територіальну цілісність і суверенітет України та всіх країн. Але водночас ми не були і не будемо частиною антиросійської санкційної кампанії. Думаю, ми можемо відіграти певну роль з урахуванням прагматичності цих відносин. Ми ніколи ще не ініціювали цього. Я знаю, що є багато інших охочих взяти в цьому участь. Але якщо буде потрібна наша участь, ми готові
Президент підкреслив, що Азербайджан має міцні різнобічні зв’язки як з Україною, так і з росією на рівні особистих контактів і політичних відносин, які він оцінює як "дуже хороші".
Нагадаємо
Азербайджан подав офіційну заявку на вступ до організації БРІКС, співзасновницею якої була росія, що цьогоріч також головує в ній.