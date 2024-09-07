Алієв: до Азербайджану звернулися щодо продовження транзиту газу через Україну

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що росія, Україна та європейські інституції звернулися до Баку щодо транзиту газу через Україну. Про це, як повідомили в його адміністрації, він сказав на форумі Чорноббіо на тему "Інформація про світ, Європу та Італію", передає УНН.

За його словами, вони докладають великих зусиль, щоб прийти до спільного знаменника.

"Відомо, що якщо транзит зупиниться, - а це буде на грудень, - кілька країн ЄС зіткнуться з серйозними труднощами з фізичною доступністю природного газу. Ми просто хочемо підтримати ці країни та Україну, тому що якщо транзит газу зупиниться, то газорозподільна система України буде повністю паралізована", - вказав президент Азербайджану.

Він вважає, що якщо досягти консенсусу в цій справі, то Азербайджан "зробить додаткові кроки, щоб покласти край цій війні, яка руйнує весь регіон".

Ми рішуче підтримуємо територіальну цілісність і суверенітет України та всіх країн. Але водночас ми не були і не будемо частиною антиросійської санкційної кампанії. Думаю, ми можемо відіграти певну роль з урахуванням прагматичності цих відносин. Ми ніколи ще не ініціювали цього. Я знаю, що є багато інших охочих взяти в цьому участь. Але якщо буде потрібна наша участь, ми готові