Алиев: к Азербайджану обратились по поводу продолжения транзита газа через Украину

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что россия, Украина и европейские институты обратились к Баку относительно транзита газа через Украину. Об этом, как сообщили в его администрации, он сказал на форуме Черноббио на тему "Информация о мире, Европе и Италии", передает УНН.

Могу сказать, что россия, Украина и европейские институции обратились к нам в связи с продолжением транзита газа по территории Украины - сказал Алиев.

По его словам, они прилагают большие усилия, чтобы прийти к общему знаменателю.

"Известно, что если транзит остановится, - а это будет на декабрь, - несколько стран ЕС столкнутся с серьезными трудностями с физической доступностью природного газа. Мы просто хотим поддержать эти страны и Украину, потому что если транзит газа остановится, то газораспределительная система Украины будет полностью парализована", - указал президент Азербайджана.

Он считает, что если достичь консенсуса в этом деле, то Азербайджан "предпримет дополнительные шаги, чтобы положить конец этой войне, которая разрушает весь регион".

Мы решительно поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины и всех стран. Но в то же время мы не были и не будем частью антироссийской санкционной кампании. Думаю, мы можем сыграть определенную роль с учетом прагматичности этих отношений. Мы никогда еще не инициировали этого. Я знаю, что есть много других желающих принять в этом участие. Но если потребуется наше участие, мы готовы - сказал Алиев.

Президент подчеркнул, что Азербайджан имеет прочные разносторонние связи как с Украиной, так и с россией на уровне личных контактов и политических отношений, которые он оценивает как "очень хорошие".

Напомним

Азербайджан подал официальную заявку на вступление в организацию БРИКС, соучредителем которой была россия, которая в этом году также председательствует в ней.