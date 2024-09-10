Шмигаль заперечує перемовини про продовження транзиту російського газу або нафти
Київ • УНН
Прем'єр-міністр України заперечує переговори щодо продовження транзиту російського газу чи нафти. Шмигаль наголошує, що уряд не залучений до таких обговорень і не планує співпрацювати з росією.
Україна не веде й не збирається вести перемовини з росіянами про нову угоду або продовження існуючої угоди щодо транзиту газу та нафти.Кабмін не залучений в перемовини щодо транзиту російського газу або нафти. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції, передає кореспондент УНН.
Ми не ведемо і не збираємося вести перемовини з росіянами про нову угоду, або продовження існуючої угоди транзиту газу та нафти. В нашій угоді про Асоціацію є обовязок України забезпечувати європейські країни надійно газом та нафтою. Ми готові виконувати нашу угоду про Асоціацію, але ми не готові співпрацювати з росією й не будемо співпрацювати з росією, не будемо продовжувати угоду з нею,
Він висловив впевненість, що станом на сьогодні офіційних перемовин щодо продовження транзиту російського газу немає.
Інших деталей в мене не має, я в перемовинах участі не беру. Впевнений, що станом на сьогодні офіційних перемовин щодо продовження транзиту російського газу немає. Можливо є перемовини на рівні лідерів європейських країн з кимось ще хто міг би постачати свій газ для європейських споживачів. Сьогодні український уряд, я як прем'єр-міністр, ми не залучені в перемовини щодо транзиту російського газу або нафти,
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