Шмигаль заперечує перемовини про продовження транзиту російського газу або нафти

Україна не веде й не збирається вести перемовини з росіянами про нову угоду або продовження існуючої угоди щодо транзиту газу та нафти.Кабмін не залучений в перемовини щодо транзиту російського газу або нафти. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції, передає кореспондент УНН.

Ми не ведемо і не збираємося вести перемовини з росіянами про нову угоду, або продовження існуючої угоди транзиту газу та нафти. В нашій угоді про Асоціацію є обовязок України забезпечувати європейські країни надійно газом та нафтою. Ми готові виконувати нашу угоду про Асоціацію, але ми не готові співпрацювати з росією й не будемо співпрацювати з росією, не будемо продовжувати угоду з нею,