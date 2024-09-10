Шмыгаль отрицает переговоры о продлении транзита российского газа или нефти

Украина не ведет и не собирается вести переговоры с россиянами о новом соглашении или продлении существующего соглашения по транзиту газа и нефти. Кабмин не вовлечен в переговоры по транзиту российского газа или нефти. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Мы не ведем и не собираемся вести переговоры с россиянами о новом соглашении, или продолжение существующего соглашения транзита газа и нефти. В нашем соглашении об Ассоциации есть обязанность Украины обеспечивать европейские страны надежно газом и нефтью. Мы готовы выполнять наше соглашение об Ассоциации, но мы не готовы сотрудничать с Россией и не будем сотрудничать с россией, не будем продолжать соглашение с ней, - сказал Шмыгаль.

Он выразил уверенность, что по состоянию на сегодня официальных переговоров о продлении транзита российского газа нет.

Других деталей у меня нет, я в переговорах не участвую. Уверен, что на сегодня официальных переговоров о продлении транзита российского газа нет. Возможно есть переговоры на уровне лидеров европейских стран с кем-то еще кто мог бы поставлять свой газ для европейских потребителей. Сегодня украинское правительство, я как премьер-министр, мы не вовлечены в переговоры по транзиту российского газа или нефти, - заявил Шмыгаль.

Дополнение

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что россия, Украина и европейские институты обратились к Баку относительно транзита газа через Украину.

EXPRO Consulting сообщало в августе 2024 года, что поставки нефтяного сырья через Украину активизировались, - основная часть нефти в июле была транспортирована в Венгрию. Каким компаниям принадлежит нефть - неизвестно.

В Еврокомиссии исследовали влияние введенных Украиной санкций против российской компании "Лукойл" и заявили, что не видят оснований для беспокойства вокруг поставок нефти Венгрии и Словакии.