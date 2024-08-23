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Транзит нафти "лукойлу" через Україну: у Єврокомісії не побачили підстав для занепокоєнь

Транзит нафти "лукойлу" через Україну: у Єврокомісії не побачили підстав для занепокоєнь

Київ • УНН

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Єврокомісія дослідила вплив українських санкцій проти "Лукойлу" і не виявила загроз для поставок нафти до Угорщини та Словаччини.

У Єврокомісії дослідили вплив запроваджених Україною санкцій проти російської компанії "Лукойл" і заявили, що не бачать підстав для занепокоєнь довкола поставок нафти Угорщині й Словаччині. Про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс в коментарі Радіо Свобода, передає УНН.

Ми дослідили вплив санкцій України на російського постачальника енергоресурсів "Лукойл" і зібрали інформацію з усіх боків – Словаччини, Угорщини, а також України та Хорватії – щоб отримати повну та точну картину ситуації…Поставки сирої нафти через трубопровід Brotherhood тривають, і наразі немає проблеми з їхньою безпекою

– заявив Валдіс Домбровскіс.

Посадовець також розповів, що Єврокомісія отримала від української влади підтвердження, що транзит сирої нафти з Росії до Угорщини і Словаччини не зазнав впливу, оскільки "Лукойл" не є її власником.

"Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією та активно працюємо з зацікавленими державами-членами над альтернативними рішеннями, зокрема через Адріатичний трубопровід Janaf. У ширшому плані ми поновили наші заклики до держав-членів прискорити свої зусилля, щоб зменшити свою залежність від російського викопного палива", – вказав Домбровскіс.

Нагадаємо 

Словаччина та Угорщина заявили, що Україна припинила транзит нафти російського "лукойлу".

Словацький прем'єр Фіцо розкритикував санкції України проти "лукойлу".

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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