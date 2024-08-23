Транзит нефти «лукойла» через Украину: в Еврокомиссии не увидели оснований для беспокойств

В Еврокомиссии исследовали влияние введенных Украиной санкций против российской компании "Лукойл" и заявили, что не видят оснований для беспокойства вокруг поставок нефти Венгрии и Словакии. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в комментарии Радио Свобода, передает УНН.

Мы исследовали влияние санкций Украины на российского поставщика энергоресурсов "Лукойл" и собрали информацию со всех сторон - Словакии, Венгрии, а также Украины и Хорватии - чтобы получить полную и точную картину ситуации...Поставки сырой нефти через трубопровод Brotherhood продолжаются, и пока нет проблемы с их безопасностью - заявил Валдис Домбровскис.

Чиновник также рассказал, что Еврокомиссия получила от украинских властей подтверждение, что транзит сырой нефти из России в Венгрию и Словакию не претерпел влияния, поскольку "Лукойл" не является ее владельцем.

"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и активно работаем с заинтересованными государствами-членами над альтернативными решениями, в частности через Адриатический трубопровод Janaf. В более широком плане мы возобновили наши призывы к государствам-членам ускорить свои усилия, чтобы уменьшить свою зависимость от российского ископаемого топлива", - указал Домбровскис.



Напомним

Словакия и Венгрия заявили, что Украина прекратила транзит нефти российского "лукойла".

Словацкий премьер Фицо раскритиковал санкции Украины против "лукойла".