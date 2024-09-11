Еврокомиссар по вопросам энергетики: ЕС готов отказаться от российского газа

Европейский Союз не зависит от энергоресурсов РФ, поэтому эту зиму ЕС готов пройти без российского газа, который транзитом идет через Украину. Об этом заявила Европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Смисон, передает УНН.

Детали

Симсон рассказала, что ЕС активно работает над тем, чтобы уменьшить свою зависимость от России на рынке энергоресурсов.

Так, Евросоюз ежегодно импортировал из России 150 миллиардов кубометров газа, а сейчас менее 50. Зависимость Европы от России упала с 45% в 2021 году до 15% в прошлом году.

Кроме того, как уверяет комиссар по вопросам энергетики газохранилища ЕС достигли целевого показателя заполнения на 90% 19 августа.

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Мы остаемся полностью преданными завершению решения о постепенном отказе от российского газа (...). Как первый шаг, вместе с государствами-членами мы готовились к завершению соглашения о транзите газа через Украину. Мы это делаем уже несколько месяцев. Мы начали готовиться два года назад. ЕС готов жить без этого российского газа, который поступает через украинский транзит - заявила Кадри Симсон.

Дополнение

Она также отметила, что ЕС до сих пор импортирует слишком много ископаемого топлива.

По ее словам, Европа должна больше полагаться на чистую энергию, произведенной внутри страны, и импортировать меньше ископаемого топлива.

(...) Сейчас нам нужно решить структурные проблемы. Я считаю, что основной путь - это дальнейшее увеличение темпов развертывания ВИЭ - убеждена Европейский комиссар по вопросам энергетики

Напомним,

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина не ведет и не собирается вести переговоры с россиянами о новом соглашении или продлении существующего соглашения по транзиту газа и нефти.

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