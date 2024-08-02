Азербайджан продолжает наращивать поставки газа в Европу, заменяя Россию на рынке, который Кремль годами контролировал почти безраздельно. Новым покупателем азербайджанского голубого топлива стала Словения. Об этом пишет Deutsche Welle, передает УНН.

Детали

С 1 августа азербайджанский газ с гигантского месторождения Шахдениз в Каспийском море начал поступать в Словению, сообщила государственная нефтегазовая корпорация Азербайджана SOCAR.

Таким образом, Словения, которая до начала войны в Украине обеспечивала благодаря Газпрому около 40% потребления газа, стала шестой европейской страной, которая присоединилась к импорту из Азербайджана.

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Поставки осуществляются в соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным 17 июля текущего года между SOCAR и крупнейшей на рынке природного газа Словении компанией Geoplin, по расширению сотрудничества в области газоснабжения - заявили в SOCAR.

Дополнение

Ранее газ у SOCAR начали закупать Италия, Греция, Болгария, Румыния, Венгрия и Сербия. Кроме того, азербайджанский газ закачивают в Грузию и Турцию, которая, впрочем, остается вторым крупнейшим клиентом "Газпрома" после Китая.

Напомним

Экспорт товаров из Турции в Россию упал на 28,3% в первом полугодии 2024 года из-за угрозы санкций США. Турецкие банки закрывают счета российских компаний и сокращают импорт российских энергоносителей.