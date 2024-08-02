российские нефтяные компании уменьшили темпы бурения на 2,5% по сравнению с прошлым годом из-за сокращения добычи ОПЕК+. россия вводит два пакета сокращений, но все еще добывает больше нефти, чем согласовано.
российские нефтяные компании уменьшили темпы бурения по сравнению с прошлогодним рекордом, в связи с дальнейшим сокращением добычи, согласованным с ОПЕК+. Об этом УНН пишет со ссылкой на Bloomberg.
Детали
С января по июнь буровые установки в россии пробурили 14 370 километров эксплуатационных скважин, что на 2,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно отраслевым данным. Замедление темпов бурения произошло в рамках добровольного сотрудничества москвы с несколькими странами ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, для стабилизации мирового рынка нефти.
Потолки добычи ОПЕК+, текущие и ожидаемые, служат сдерживающим фактором для роста добычи и ограничивают объем капитала, который российские нефтяные компании считают разумным тратить на бурение. Они бурят достаточно, чтобы поддерживать плато, и имеют некоторые свободные мощности, но не более
россия вводит два пакета сокращения добычи ОПЕК+. Первое сокращение на 500 тыс. баррелей в день было объявлено в начале прошлого года, а второе - на 471 тыс. баррелей в день, ожидается до сентября этого года. Ожидается, что уровень добычи останется на уровне 8,978 миллиона баррелей в день до октября, после чего Россия начнет постепенно снимать ограничения в соответствии с соглашением ОПЕК+.
Добавим
Ограничения поставок ОПЕК+ прекратили рост объемов бурения в россии, который продолжался последние два года и демонстрировал устойчивость нефтяной промышленности россии к санкциям из-за вторжения в Украину. Западные ограничения на поставки энергетического оборудования и технологий были направлены на снижение способности России добывать нефть, которая является ее ключевым источником доходов.
Хотя в этом году россия сокращает добычу, она все еще добывает больше нефти, чем было согласовано. В июне страна добывала 9,139 миллиона баррелей в день, по данным последнего ежемесячного отчета ОПЕК на основе вторичных источников.
Напомним
Страны ОПЕК+ согласились продлить большинство своих сокращений добычи нефти на 2024 год, но начать их поэтапную отмену в 2025 году, поскольку группа стремится поддержать рынок на фоне медленного роста мирового спроса.
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