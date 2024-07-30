В этом месяце российская компания Urals начала поставки нефти из портов на западе страны в Азию через Северный Ледовитый океан. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Северный морской путь существенно короче традиционного маршрута экспорта нефти из балтийских и северных портов РФ в Азию, что сокращает сроки доставки.

А впрочем, он относится к сложным для навигации из-за круглогодичного ледового покрытия, в связи с чем суда могут проходить здесь только в сопровождении ледоколов.

Однако актуальность маршрута возрастает по мере ухудшения отношений между РФ и странами Запада.

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Отмечается, что в этом году первым кораблем, который доставит нефть по этому пути стал танкер Совкомфлота Viktor Bakaev. Он загрузил на борт в порту Приморск 100.000 тонн нефти Urals 21 июля и уже направляется в Азию через воды Баренцева моря, показали данные LSEG.

Пока не известно, в каком порту будет выгружаться нефть, но источники сообщают, что партия Urals будет поставлена в Китай.

Однако ее могут перегрузить на другой танкер «борт-в-борт» в дальневосточных водах РФ.

Напомним,

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