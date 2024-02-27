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Процесс пошел: соратники Гройсмана создали альтернативу так называемому "гуманитарному штабу", который возглавляет экс-премьер

Процесс пошел: соратники Гройсмана создали альтернативу так называемому "гуманитарному штабу", который возглавляет экс-премьер

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 10:18  •  36055 просмотра

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Соратники Гройсмана создали альтернативу так называемому "гуманитарному штабу", который возглавляет экс-премьер

В Винницкой области решили создать Фонд для поддержки Вооруженных сил Украины, который фактически становится конкурентом Межрегионального координационного гуманитарного штаба, возглавляемого экс-премьером Украины Владимиром Гройсманом, пишет УНН.

Согласно сообщению Винницкого облсовета, решение о создании Фонда было принято на общем собрании Винницкой областной Ассоциации органов местного самоуправления. А инициативу поддержал, собственно, облсовет.

Формально Фонд создают, чтобы объединить усилия территориальных громад региона для поддержки ВСУ. Мол, новая структура улучшит координацию между громадами, а помощь украинской армии станет более качественной и системной.

Если же читать между строк, то становится очевидным, что инициаторами создания Фонда являются председатель Винницкого областного совета Вячеслав Соколовый и мэр Винницы Сергей Моргунов.

Именно эти соратники экс-премьера Владимира Гройсмана, напомним, специально под него в марте 2022 года создали так называемый "гуманитарный штаб".

В какой-то момент Гройсман стал уж слишком активно пиариться на помощи ВСУ. Тогда же и выяснилось, что покупается эта помощь за средства местных бюджетов. А вся роль Гройсмана и других членов штаба сводилась к тому, чтобы просто передать ее военным.

Учитывая это, прослеживается четкая логика необходимости создания уже упомянутого Фонда.

Во-первых, Моргунову и Соколовому станет легче отбиваться от упреков, что они пиарятся на помощи ВСУ, которую из собственных карманов оплачивают обычные налогоплательщики. Достаточно будет лишь упомянуть в информационных сообщениях о Фонде.

А во-вторых, теперь в любой момент можно будет технически убрать с дороги так называемый "гуманитарный штаб" вместе с Гройсманом, которые постепенно для Моргунова и Соколового превращаются в чемодан без ручки.

По крайней мере определенные предпосылки для этого уже просматриваются. На прошлой неделе мэр Винницы и глава Винницкого областного совета пока еще в рамках деятельности штаба передавали помощь одной из воинских частей. В сообщениях об этом событии о Гройсмане вспомнили или вскользь, или вообще не упомянули.

Неуловимый Джо: куда и почему исчез из информационного поля экс-премьер Владимир Гройсман26 января 2024, 11:30 • 608181 просмотр

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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