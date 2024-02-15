Новые члены Координационной платформы доноров выделят более 5,5 млрд долларов на восстановление Украины

Участники руководящего комитета межведомственной Координационной платформы доноров отметили необходимость бюджетной поддержки Украины на 2024 год, что поможет избежать финансовой нестабильности. Об этом сообщает Министерство финансов Украины, передает УНН.

Детали

Первое заседание комитета в текущем году состоялось 14 февраля под сопредседательством заместителя советника Белого дома по вопросам национальной безопасности по международной экономике Майка Пайла, генерального директора Европейской Комиссии Герт-Ян Коопмана и министра финансов Украины Сергея Марченко.

Стороны приветствовали недавнее решение Европейского Союза по 4-летнему инструменту Ukraine Facility общим объемом 50 млрд евро. Участники также отметили оперативное предоставление бюджетной поддержки донорами, в частности Японией и Норвегией.

Однако, было отмечено, что дополнительная поддержка от других доноров необходима для реализации потребностей в финансировании бюджета Украины на 2024 год и предотвращения финансового кризиса - говорится в сообщении министерства.

Участники отметили необходимость обеспечения потребностей Украины в бюджетной поддержке на 2024 год, чтобы избежать негативных последствий для финансовой и экономической стабильности Украины. Они отметили необходимость срочных действий для финансирования дальнейших потребностей.

В этом году к платформе присоединились новые члены - Республика Корея, Нидерланды, Норвегия и Швеция. Эти страны взяли на себя обязательства совместно выделить более 5,5 млрд долларов США на экономическое восстановление и восстановление Украины.

Напомним,

Постоянными членами Платформы являются Италия, Канада, Европейская Комиссия, Франция, Германия, Япония, Украина, Великобритания и Соединенные Штаты Америки. Также на заседание были приглашены представители Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Испании в роли наблюдателей.

В правительстве обозначили основные задачи координационной платформы доноров на 2024 год