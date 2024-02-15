Нові члені Координаційної платформи донорів виділять понад 5,5 млрд доларів на відбудову України
Київ • УНН
Нові члени Координаційної платформи донорів виділять понад $5,5 млрд на відновлення України, щоб допомогти уникнути фінансової нестабільності у 2024 році.
Учасники керівного комітету міжвідомчої Координаційної платформи донорів наголосили на необхідності бюджетної підтримки України на 2024 рік, що допоможе уникнути фінансової нестабільності. Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає УНН.
Деталі
Перше засідання комітету у поточному році відбулося 14 лютого під співголовуванням заступника радника Білого дому з питань національної безпеки з міжнародної економіки Майка Пайла, генерального директора Європейської Комісії Герт-Ян Коопмана та міністра фінансів України Сергія Марченка.
Сторони привітали нещодавнє рішення Європейського Союзу щодо 4-річного інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро. Учасники також відзначили оперативне надання бюджетної підтримки донорами, зокрема Японією та Норвегією.
Проте, було зазначено, що додаткова підтримка від інших донорів є необхідною для реалізації потреб у фінансуванні бюджету України на 2024 рік та запобігання фінансовій кризі
Учасники наголосили на нагальності забезпечення потреб України у бюджетній підтримці на 2024 рік, щоб уникнути негативних наслідків для фінансової та економічної стабільності України. Вони наголосили на необхідності термінових дій для фінансування подальших потреб.
Цього року до платформи приєдналися нові члени – Республіка Корея, Нідерланди, Норвегія та Швеція. Ці країни взяли на себе зобов'язання спільно виділити понад 5,5 млрд доларів США на економічне відновлення та відбудову України.
Нагадаємо
Постійними членами Платформи є Італія, Канада, Європейська Комісія, Франція, Німеччина, Японія, Україна, Велика Британія та Сполучені Штати Америки. Також на засідання були запрошені представники Данії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Іспанії в ролі спостерігачів.
В уряді окреслили основні завдання координаційної платформи донорів на 2024 рік14.02.24, 17:30 • 26400 переглядiв