Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина готова инициировать проверку относительно поездок директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светланы Рекрут за границу, в которых она провела только в 2023 году почти 100 дней, а также относительно использования в собственных целях автомобиля банка "Мегабанк", который сейчас находится в процессе ликвидации ФГВФЛ. Об этом народный депутат сообщила в эксклюзивном комментарии УНН.

По информации УНН, во время закрытого заседания налогового комитета ВР 2 февраля Гетманцев признал удовлетворительной работу ФГВФЛ и похвалил директора-распорядителя Фонда Светлану Рекрут за то, что она не фигурировала в скандалах. Однако УНН стало известно, что в прошлом году Светлана Рекрут провела за границей или в дороге туда или обратно более 100 дней, то есть почти половину всех рабочих дней года. В 2022 году ее поездки суммарно составляли более 80 дней. Кроме того оказалось, что для выездов за границу директор-распорядитель ФГВФЛ использовала в том числе автомобили, принадлежащие АО "Мегабанк", ликвидацию которого с 2022 года проводит именно Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

"Если ко мне обратятся с такой просьбой, то в рамках депутатской деятельности я могу обратиться в компетентные органы, по расследованию или изучению этих фактов. И в первую очередь в НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции - ред.)", - сказала Южанина.

Редакция УНН обратилась к Южаниной с журналистским запросом об инициировании соответствующего расследования относительно поездок Рекрут за границу.

В то же время депутат отметила, что признание удовлетворительной работы Фонда гарантирования вкладов физических лиц было личной позицией председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева. Другие члены комитета с отчетом о деятельности ФГВФЛ не знакомились и не обсуждали его.

"Я не была на этом заседании. Но я думаю, что это отдельная позиция главы комитета, потому что я не видела никакого отчета, не знакома с ним, и кроме отчета также не обсуждался среди членов комитета вопрос о признании работы ФГВФЛ за какой-то определенный период. Поэтому не могу прокомментировать почему он так сказал

Но что вы хотели, чтобы это была общая позиция? У нас общей позиции никогда не бывает. Есть председатель комитета - считайте 99% решений комитета - это его личная позиция",- отметила Южанина.

Напомним

Рекрут обратилась в правоохранительные органы в отношении редакции ИА УНН, после того, как журналисты спросили у нее о ее частых поездках за границу, кем они были оплачены и какова была их цель. При этом ФГВФЛ запросы журналистов относительно поездок Рекрут за границу игнорирует.