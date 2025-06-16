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Кузьминых заговорил о “немецкой модели” для аптек: манипуляции с цифрами и давление на бизнес

Киев • УНН

 • 148 просмотра

Кузьминых поставил под сомнение прозрачность аптечного рынка, манипулируя цифрами о выплатах ФЛП. Эксперты считают это давлением на бизнес и популизмом.

Кузьминых заговорил о “немецкой модели” для аптек: манипуляции с цифрами и давление на бизнес

Народный депутат Сергей Кузьминых опубликовал заявление, в котором пытается поставить под сомнение прозрачность аптечного рынка в Украине, манипулируя отдельными цифрами и риторикой о "минимизации налогов". Эксперты считают подобные заявления давлением на легальный бизнес и очередным примером популизма. Об этом говорится в публикации парламентария, передает УНН.

По словам Кузьминых, украинские аптеки якобы "перечислили 7,5 млрд грн почти 17 тысячам ФЛП", и это, мол, свидетельствует о скрытой оптимизации доходов. При этом сам депутат не упоминает, что работа через ФЛП является вполне законной формой хозяйственной деятельности в Украине, предусмотренной Налоговым кодексом.

Более того, значительная часть таких выплат - это официальная арендная плата за помещения, в которых работают аптеки.

"Я лично сдаю в аренду помещение для аптеки, и аптечная сеть ежемесячно платит мне как ФЛП официальную арендную плату со всеми налогами. Это стандартная практика на рынке недвижимости, и подобные выплаты не имеют никакого отношения к зарплатам или схемам минимизации", - пояснил УНН один из арендодателей из Киевской области.

Также Кузьминых сравнивает среднюю выплату на ФЛП с наемной зарплатой, не учитывая, что предприниматели самостоятельно платят налоги и несут расходы, которых не имеют наемные работники. Подобное "сравнение" не имеет экономической валидности, отмечают аналитики.

"Заявление Кузьминых выглядит как классический случай поиска виновных в сфере, где бизнес работает по правилам, но политикам нужно создать информационный шум. Идеи вроде ‘немецкой модели’ вбрасываются без какой-либо конкретики, чтобы вызвать общественное возмущение", - прокомментировал ситуацию один из участников фармацевтического рынка.

Сейчас аптеки в Украине остаются одними из наиболее зарегулированных сегментов рынка, работающих в сложных условиях военного времени, постоянного роста расходов и логистических трудностей. Давление на предпринимателей через публичные "расследования" в Facebook не способствует ни конкуренции, ни прозрачности.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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