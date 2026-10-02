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В России заключённые устроили бунт в поезде, захватили оружие и взяли конвоиров в заложники — СМИ

Киев • УНН

 • 1696 просмотра

В поезде Владикавказ — Адлер произошёл бунт заключённых. Один конвоир погиб, трое ранены и удерживаются в заложниках.

В России заключённые устроили бунт в поезде, захватили оружие и взяли конвоиров в заложники — СМИ

В России группа заключённых, которых этапировали поездом Владикавказ — Адлер, устроила бунт и, по предварительным данным, захватила оружие конвоя. Один сотрудник ФСИН погиб, ещё трое раненых конвоиров находятся в заложниках. Об этом сообщают российские «РЕН ТВ» и Telegram-канал «112» со ссылкой на источники, пишет УНН.

Детали

По данным СМИ, инцидент произошёл вечером возле станции Муртазово. В поезде с этапированными осуждёнными сорвали стоп-кран, после чего в вагоне начался бунт.

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Утверждается, что заключённые завладели оружием конвоиров, убили одного сотрудника ФСИН и ранили ещё троих.

Вагон окружили силовики

После этого бунтовщики забаррикадировались в вагоне вместе с ранеными конвоирами и удерживают их внутри. По предварительным данным, сбежать из поезда никому из заключённых не удалось.

Вагон окружили российские силовики, на место прибывают экстренные службы. «112» также утверждает, что правоохранители уже убили по меньшей мере одного из участников бунта.

Официального подтверждения обстоятельств инцидента и количества погибших и раненых на момент публикации сообщений не поступало.

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