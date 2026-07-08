В Одессе вооруженный мужчина захватил заложников в парикмахерской
Киев • УНН
В Одессе неизвестный захватил двух заложников в помещении парикмахерской. На месте происшествия работают правоохранители.
В Одессе неизвестный мужчина захватил заложников в помещении парикмахерской. На месте работают правоохранители. Об этом пишут местные паблики, передает УНН.
Детали
По предварительной информации, в Одессе вооруженный мужчина захватил двух заложников в парикмахерской. Сейчас на месте происшествия работает значительное количество правоохранителей.
Других подробностей об обстоятельствах происшествия пока не сообщается.
Напомним
Правоохранители Одесской области задержали в Подольском районе мужчину, самовольно покинувшего воинскую часть. Он достал гранату и начал угрожать взрывом, который впоследствии произошел.