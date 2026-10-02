У росії ув'язнені влаштували бунт у поїзді, захопили зброю та взяли конвоїрів у заручники – ЗМІ
Київ • УНН
У поїзді владикавказ - адлер стався бунт ув’язнених. Один конвоїр загинув, троє поранені й утримуються в заручниках.
У росії група ув'язнених, яких етапували поїздом владикавказ – адлер, влаштувала бунт та, за попередніми даними, захопила зброю конвою. Один співробітник ФСВП загинув, ще троє поранених конвоїрів перебувають у заручниках. Про це повідомляють російські "Рен-ТВ" та Telegram-канал "112" із посиланням на джерела, пише УНН.
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За даними ЗМІ, інцидент стався ввечері поблизу станції муртазово. У поїзді з етапованими засудженими зірвали стоп-кран, після чого у вагоні почався бунт.
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Стверджується, що ув'язнені заволоділи зброєю конвоїрів, убили одного співробітника ФСВП та поранили ще трьох.
Вагон оточили силовики
Після цього бунтівники забарикадувалися у вагоні разом із пораненими конвоїрами та утримують їх усередині. За попередніми даними, втекти з поїзда нікому з ув'язнених не вдалося.
Вагон оточили російські силовики, на місце прибувають екстрені служби. "112" також стверджує, що правоохоронці вже вбили щонайменше одного з учасників бунту.
Офіційного підтвердження обставин інциденту та кількості загиблих і поранених на момент повідомлень не наводилося.
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