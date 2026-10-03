россияне во второй раз за неделю атаковали бизнес-центр в центре Днепра — ОВА

Российские войска повторно атаковали бизнес-центр в центре Днепра, в который вражеский беспилотник попал в начале недели. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, пишет УНН.

Подробности

Россияне повторно атаковали бизнес-центр в центре Днепра, в который вражеский беспилотник попал в начале недели — заявил Ганжа.

По его словам, в результате повторного удара по бизнес-центру пострадавших нет.

В результате атаки пострадали 4 женщины

В то же время из-за атаки БПЛА в жилом доме возник пожар, который спасатели уже потушили.

Пострадали 4 женщины. Всем им оказали необходимую помощь на месте.

Удары по Днепру и Харькову: число пострадавших возросло до 40