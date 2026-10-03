россияне во второй раз за неделю атаковали бизнес-центр в центре Днепра — ОВА
Киев • УНН
российский беспилотник повторно попал в бизнес-центр в центре Днепра. В результате атаки пострадали четыре женщины, пожар потушили.
Российские войска повторно атаковали бизнес-центр в центре Днепра, в который вражеский беспилотник попал в начале недели. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, пишет УНН.
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Россияне повторно атаковали бизнес-центр в центре Днепра, в который вражеский беспилотник попал в начале недели
По его словам, в результате повторного удара по бизнес-центру пострадавших нет.
В результате атаки пострадали 4 женщины
В то же время из-за атаки БПЛА в жилом доме возник пожар, который спасатели уже потушили.
Пострадали 4 женщины. Всем им оказали необходимую помощь на месте.
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