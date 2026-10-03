росіяни вдруге за тиждень атакували бізнес-центр у середмісті Дніпра – ОВА
Київ • УНН
російський безпілотник повторно влучив у бізнес-центр у середмісті Дніпра. Внаслідок атаки постраждали чотири жінки, пожежу загасили.
російські війська повторно атакували бізнес-центр у середмісті Дніпра, в який ворожий безпілотник влучив на початку тижня. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, пише УНН.
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Росіяни повторно атакували бізнес-центр у середмісті Дніпра, в який ворожий безпілотник поцілив на початку тижня
За його словами, внаслідок повторного удару по бізнес-центру постраждалих немає.
Через атаку постраждали 4 жінки
Водночас через атаку БПЛА у житловому будинку виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили.
Постраждали 4 жінки. Усім їм надали необхідну допомогу на місці.
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