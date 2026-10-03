росіяни вдруге за тиждень атакували бізнес-центр у середмісті Дніпра – ОВА

російські війська повторно атакували бізнес-центр у середмісті Дніпра, в який ворожий безпілотник влучив на початку тижня. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, пише УНН.

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Росіяни повторно атакували бізнес-центр у середмісті Дніпра, в який ворожий безпілотник поцілив на початку тижня – заявив Ганжа.

За його словами, внаслідок повторного удару по бізнес-центру постраждалих немає.

Через атаку постраждали 4 жінки

Водночас через атаку БПЛА у житловому будинку виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили.

Постраждали 4 жінки. Усім їм надали необхідну допомогу на місці.

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