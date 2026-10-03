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Во Львове эксгумировали останки 113 польских солдат и 17 военнослужащих Вермахта

Киев • УНН

 • 772 просмотра

На Голосковском кладбище обнаружили останки военнослужащих, погибших в боях сентября 1939 года. Также нашли жетоны, медальоны и личные вещи.

Во Львове эксгумировали останки 113 польских солдат и 17 военнослужащих Вермахта
Фото: Украинский институт национальной памяти

На старом Голосковском кладбище во Львове завершили эксгумационные исследования, в ходе которых обнаружили останки 113 солдат Войска Польского и 17 военнослужащих Вермахта. Об этом сообщил Украинский институт национальной памяти, пишет УНН.

Детали

Работы продолжались с 25 августа по 28 сентября 2026 года. Их проводили для эксгумации, исследования и последующего перезахоронения останков польских военнослужащих, погибших в сентябре 1939 года.

Помимо 130 целых останков, исследователи обнаружили отдельные разрозненные останки, принадлежность которых пока не установили. По предварительным оценкам, они могут принадлежать еще двум людям.

Нашли жетоны, медальоны и личные вещи

Во время работ археологи также обнаружили солдатские жетоны, медальоны, пуговицы и другие элементы униформы, личные вещи и гильзы.

Фото: Украинский институт национальной памяти

Исследование проводило ООО "Украинская память" при участии специалистов польского Института национальной памяти и Вроцлавского медицинского университета. К работам также привлекли поисковиков и антрополога коммунального предприятия Львовского областного совета "Доля".

В сентябре 1939 года в районе тогдашнего села Голоско Великое шли бои между Войском Польским и Вермахтом. Погибших польских военнослужащих похоронили в братской могиле на местном кладбище. Признаки этих захоронений обнаружили во время поисковых работ еще в 2019 году.

Во Львове эксгумировали останки 89 военнослужащих Польши и вермахта15.09.26, 23:45 • 4821 просмотр

Степан Гафтко

ОбществоКультура
Львов