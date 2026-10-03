У Львові ексгумували останки 113 польських солдатів та 17 військових Вермахту

Фото: Український інститут національної пам'яті

На старому Голосківському кладовищі у Львові завершили ексгумаційні дослідження, під час яких виявили останки 113 солдатів Війська Польського та 17 військовослужбовців Вермахту. Про це повідомив Український інститут національної пам'яті, пише УНН.

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Роботи тривали з 25 серпня до 28 вересня 2026 року. Їх проводили для ексгумації, дослідження та подальшого перепоховання останків польських військових, які загинули у вересні 1939 року.

Крім 130 цілих останків, дослідники виявили окремі розрізнені рештки, приналежність яких поки не встановили. За попередніми оцінками, вони можуть належати ще двом людям.

Знайшли жетони, медальйони та особисті речі

Під час робіт археологи також виявили солдатські жетони, медальйони, ґудзики та інші елементи уніформи, особисті речі й гільзи.

Фото: Український інститут національної пам'яті

Дослідження проводило ТОВ "Українська пам'ять" за участі фахівців польського Інституту національної пам'яті та Вроцлавського медичного університету. До робіт також залучили пошуковців та антрополога комунального підприємства Львівської облради "Доля".

У вересні 1939 року в районі тодішнього села Голоско Велике точилися бої між Військом Польським та Вермахтом. Загиблих польських військових поховали у братській могилі на місцевому кладовищі. Ознаки цих поховань виявили під час пошукових робіт ще у 2019 році.

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