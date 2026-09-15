У Львові ексгумували 89 останків військових Польщі та Вермахту

На Голосківському кладовищі у Львові під час українсько-польських пошукових робіт виявили останки 90 людей, 89 із них уже ексгумували. Про це повідомляє Український інститут національної пам'яті, пише УНН.

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Серед ексгумованих останків 7 належать військовослужбовцям Вермахту. Решта 82, за попередніми даними, належать військовослужбовцям Війська Польського.

Ексгумаційні роботи розпочалися 25 серпня і мають тривати до 2 жовтня 2026 року. У дослідженнях беруть участь українські фахівці, представники польського Інституту національної пам'яті та Вроцлавського медичного університету.

Поховання пов'язують із боями за Львів у 1939 році

Пошуки проводять на території старого Голосківського кладовища. Ще у 2019 році дослідники виявили там ознаки поховань польських військових, які загинули у вересні 1939 року.

У той період у передмістях Львова тривали бої між підрозділами Вермахту та Війська Польського. Загиблих польських військових поховали у братській могилі на території тодішнього села Голоско Велике, яке у 1958 році увійшло до складу Львова.

Пошукові та ексгумаційні роботи продовжуються, тому остаточна кількість виявлених останків ще може змінитися.

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