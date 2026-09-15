Во Львове эксгумировали останки 89 военнослужащих Польши и вермахта

На Голосковском кладбище во Львове во время украинско-польских поисковых работ обнаружили останки 90 человек, 89 из них уже эксгумировали. Об этом сообщает Украинский институт национальной памяти, пишет УНН.

Детали

Среди эксгумированных останков 7 принадлежат военнослужащим Вермахта. Остальные 82, по предварительным данным, принадлежат военнослужащим Войска Польского.

Эксгумационные работы начались 25 августа и должны продлиться до 2 октября 2026 года. В исследованиях участвуют украинские специалисты, представители польского Института национальной памяти и Вроцлавского медицинского университета.

Захоронение связывают с боями за Львов в 1939 году

Поиски проводят на территории старого Голосковского кладбища. Еще в 2019 году исследователи обнаружили там признаки захоронений польских военнослужащих, погибших в сентябре 1939 года.

В тот период в пригородах Львова продолжались бои между подразделениями Вермахта и Войска Польского. Погибших польских военнослужащих похоронили в братской могиле на территории тогдашнего села Голоско-Велике, которое в 1958 году вошло в состав Львова.

Поисковые и эксгумационные работы продолжаются, поэтому окончательное количество обнаруженных останков еще может измениться.

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