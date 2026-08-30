На Волыни перезахоронили останки 55 польских жертв трагедии 1943 года

Сегодня, 30 августа, в селе Островки Волынской области состоялось захоронение останков 55 поляков — жертв Волынской трагедии в Островках и Воле Островецкой. Об этом сообщил польский Институт национальной памяти, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что их обнаружили во время эксгумаций летом этого года, целью которых были обнаружение и последующее перезахоронение останков жителей, погибших в августе 1943 года. Также археологи нашли пуговицы, фрагменты одежды, остатки обуви, медальон и римско-католические нательные кресты.

Останки захоронены в братской могиле, где уже похоронены жертвы, эксгумированные в 1992, 2011 и 2015 годах.

В церемонии приняли участие заместитель президента Института национальной памяти Кароль Полейовский, представители польских властей, семьи погибших и члены местной общины. Известно, что Украину представлял заместитель министра культуры Иван Вербицкий.

Останки поляков, в частности 26 детей, нашли в трех местах. 48 человек обнаружили в братской могиле на территории бывшей фермы в Воле Островецкой. Останки еще шести — в братской могиле возле бывшей школы в Островках, а останки одной женщины были найдены в индивидуальной могиле в лесу.

Эксгумации проводили с 13 июля по 7 августа 2026 года специалисты Института национальной памяти вместе с украинской компанией "Волынские древности" и специалистом по судебной медицине Вроцлавского медицинского университета при участии представителей Министерства культуры и национального наследия Польши.

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