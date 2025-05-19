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Из-за непогоды в Украине объявлен "желтый" уровень опасности - ГСЧС

Киев • УНН

 • 946 просмотра

19-20 мая в ряде областей Украины объявлен "желтый" уровень опасности из-за гроз. Исключение - Киевская, Винницкая и Черниговская области.

Из-за непогоды в Украине объявлен "желтый" уровень опасности - ГСЧС

В понедельник, 19 мая, и во вторник, 20 мая, в ряде регионов Украины объявлен "желтый" уровень опасности из-за осложнения погодных условий. Об этом сообщила ГСЧС, передает УНН.

Детали

20 мая днем ожидаются грозы в южных, восточных, большинстве центральных областей, а также в Сумской области. В Киеве и Киевской области по прогнозу синоптиков Укргидрометцентра уже в ближайший час ожидается гроза, которая сохранится до конца суток 19 мая.

Также по данным Укргидрометцентра, в понедельник, 19 мая, "желтый" уровень опасности объявлен в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Киевской, Николаевской, Луганской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской, Черниговской областях, Автономной Республике Крым, а также в городах Киеве и Севастополе.

Во вторник, 20 мая, "желтый" уровень опасности объявлен во всех вышеупомянутых регионах Украины, за исключением Киевской, Винницкой и Черниговской областей.

Напомним

Как отметила синоптик Наталья Диденко, в большинстве регионов Украины во вторник, 20 мая, еще будет преобладать несколько влажная погода. Но в четверг, 22 мая, в Украину придет долгожданное потепление.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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