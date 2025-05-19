Через негоду в Україні оголошено "жовтий" рівень небезпеки - ДСНС

У понеділок, 19 травня, та у вівторок, 20 травня, в низці регіонів України оголошено "жовтий" рівень небезпеки через ускладнення погодних умов. Про це повідомила ДСНС, передає УНН.

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20 травня вдень очікуються грози у південних, східних, більшості центральних областей, а також у Сумській області. У Києві та Київській області за прогнозом синоптиків Укргідрометцентру вже найближчої години очікується гроза, що зберігатиметься до кінця доби 19 травня.

Також за даними Укргідрометцентру, у понеділок, 19 травня, "жовтий" рівень небезпеки оголошено у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Київській, Миколаївській, Луганській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернігівській областях, Автономній Республіці Крим, а також у містах Києві і Севастополі.

У вівторок, 20 травня, "жовтий" рівень небезпеки оголошено у всіх вищезазначених регіонах України, за виключенням Київської, Вінницької і Чернігівської областей.

Нагадаємо

Як зазначила синоптик Наталка Діденко, у більшості регіонів України у вівторок, 20 травня, ще переважатиме дещо волога погода. Але у четвер, 22 травня, в Україну прийде довгоочікуване потепління.