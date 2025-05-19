Через негоду в Україні оголошено "жовтий" рівень небезпеки - ДСНС

$41.500.03
46.450.07
ukenru
Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах
12:24 • 49943 перегляди

Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах

Ексклюзив
19 травня, 09:06 • 52698 перегляди

Спалах гепатиту А в Києві: зареєстровано вже понад 70 випадків

19 травня, 09:01 • 161938 перегляди

Вибори в Польщі: що відомо про фаворитів і чого очікувати Україні

Ексклюзив
19 травня, 08:32 • 61601 перегляди

ТОП причин обрати заняття спортом на свіжому повітрі

Ексклюзив
19 травня, 08:30 • 60194 перегляди

Українські науковці зберегли унікальну породу корів - шароле: худобу евакуювали з фронтової зони на Львівщину

Ексклюзив
19 травня, 07:57 • 43376 перегляди

Гаджети з "чорного входу": як смартфони і техніка обходять митницю

Ексклюзив
19 травня, 06:58 • 31417 перегляди

Криптовалюти - це про емоції, а не реальну економіку. Економіст пояснив сильну волатильність цифрових активів

Ексклюзив
19 травня, 05:46 • 83141 перегляди

Час змін, натхнення та нових можливостей: астрологічний прогноз на 19 – 25 травня

18 травня, 16:47 • 35484 перегляди

Келлог: США представили у Стамбулі сильний мирний план. Перший пункт - всеохопне припинення вогню

18 травня, 14:58 • 74024 перегляди

Київське "Динамо" стало чемпіоном України. Це вже 30-й титул клубу

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
2м/с
48%
744мм
Популярнi новини

У кремлі озвучили, коли пройде телефонна розмова путіна з Трампом

09:23 • 29965 перегляди

В Україні планують збільшити виплати при народженні дитини: скільки платитимуть

09:38 • 34147 перегляди

Наразі переправ через річку Оскіл у росіян немає, але в районі Дворічного ситуація складна - речник ОТУ "Харків"

09:45 • 27595 перегляди

В Україну повертається тепло: синоптик обіцяє підвищення температури

09:50 • 39310 перегляди

Як готувати крупи і не зіпсувати: пропорції, час і лайфхаки

10:11 • 66105 перегляди
Публікації

ВАКС призначив засідання по справі про конфіскацію квартири родини міністра Коваля: чи стане це лише першим кроком?

13:42 • 24864 перегляди

Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах

12:24 • 49900 перегляди

Вибори в Польщі: що відомо про фаворитів і чого очікувати Україні

19 травня, 09:01 • 161860 перегляди

Час змін, натхнення та нових можливостей: астрологічний прогноз на 19 – 25 травня
Ексклюзив

19 травня, 05:46 • 83121 перегляди

Швейцарська гвардія, Перстень рибалки і меса латиною: якою буде інавгурація Папи Лева XIV

17 травня, 13:35 • 257252 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джей Ді Венс

Дональд Трамп

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Румунія

Київ

Рим

Реклама
УНН Lite

Чи можна затримати фільм на митниці: режисер Вес Андерсон висміяв ідею Трампа про мита на фільми, зняті за кордоном

14:25 • 10674 перегляди

Каньє Вест знову в центрі скандалу: новий альбом репера злили в мережу, а гроші пообіцяли передати музею Голокосту

14:09 • 11872 перегляди

Як готувати крупи і не зіпсувати: пропорції, час і лайфхаки

10:11 • 66893 перегляди

Декілька простих рецептів солодощів, які можна зробити з волоського горіха

17 травня, 15:00 • 110931 перегляди

П’ять затишних фільмів: що подивитись у вільний час

17 травня, 12:09 • 197483 перегляди
Актуальне

ЗРК Бук

Telegram

Вибори

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

Через негоду в Україні оголошено "жовтий" рівень небезпеки - ДСНС

Київ • УНН

 • 1392 перегляди

19-20 травня в низці областей України оголошено "жовтий" рівень небезпеки через грози. Виключення - Київська, Вінницька і Чернігівська області.

Через негоду в Україні оголошено "жовтий" рівень небезпеки - ДСНС

У понеділок, 19 травня, та у вівторок, 20 травня, в низці регіонів України оголошено "жовтий" рівень небезпеки через ускладнення погодних умов. Про це повідомила ДСНС, передає УНН.

Деталі

20 травня вдень очікуються грози у південних, східних, більшості центральних областей, а також у Сумській області. У Києві та Київській області за прогнозом синоптиків Укргідрометцентру вже найближчої години очікується гроза, що зберігатиметься до кінця доби 19 травня.

Також за даними Укргідрометцентру, у понеділок, 19 травня, "жовтий" рівень небезпеки оголошено у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Київській, Миколаївській, Луганській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернігівській областях, Автономній Республіці Крим, а також у містах Києві і Севастополі.

У вівторок, 20 травня, "жовтий" рівень небезпеки оголошено у всіх вищезазначених регіонах України, за виключенням Київської, Вінницької і Чернігівської областей.

Нагадаємо

Як зазначила синоптик Наталка Діденко, у більшості регіонів України у вівторок, 20 травня, ще переважатиме дещо волога погода. Але у четвер, 22 травня, в Україну прийде довгоочікуване потепління.

Євген Устименко

Євген Устименко

Погода та довкілля
Донецька область
Миколаївська область
Сумська область
Черкаська область
Кіровоградська область
Полтавська область
Одеська область
Луганська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Чернігівська область
Херсонська область
Україна
Севастополь
Київ
Харків
Brent
$65.19
Bitcoin
$104,255.20
S&P 500
$5,933.82
Tesla
$338.89
Газ TTF
$34.95
Золото
$3,236.66
Ethereum
$2,447.01