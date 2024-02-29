Генштаб: Силы обороны выдержали 73 атаки россиян, по 22 на Авдеевском и Новопавловском направлениях
Украинские войска отбили многочисленные российские атаки на разных участках фронта, а также нанесли воздушные удары, которые уничтожили 3 российские самолеты.
Страны Юго-Восточной Европы примут участие в Глобальном саммите мира - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что все страны Юго-Восточной Европы примут участие в предстоящем Глобальном саммите мира в Швейцарии.
Последствия атаки россиян на нефтебазу: в одном из районов Харькова зафиксировали загрязнение питьевой воды
После атаки россиян на нефтебазу в Харькове, нефтепродукты были обнаружены в городских насосах питьевой воды. Специалисты продолжают проверку источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения.
Интерпол заблокировал запрос НАБУ на международный розыск бывшего нардепа Александра Грановского
Защита отмечает, что Интерпол заблокировал запрос НАБУ на международный розыск бывшего депутата, поскольку он не находится в международном розыске.
Верховный суд Испании открывает дело о терроризме против бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона
Верховный суд Испании открыл дело о терроризме против бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона в связи с действиями сепаратистской группировки Tsunami Democràtic в 2019 году.
Есть новые оборонные соглашения, новые пакеты помощи: Зеленский подвел итоги визитов в Балканские страны
Зеленский подвел итоги своих визитов в Европу, заявляя о новых оборонных соглашениях и пакетах помощи, а также договоренностях о совместном производстве с партнерами.
Bloomberg: США и Британия обсудили угрозу вмешательства в выборы со стороны рф
Соединенные Штаты и Великобритания обсудили риски безопасности и потенциальное вмешательство России в их будущие выборы.
В ООН опубликовали отчет о преступлениях рф в Крыму: Лубинец считает, что в отчете не освещены некоторые нарушения прав человека
Доклад ООН о нарушении прав человека в Крыму осветил такие вопросы, как принудительная паспортизация и мобилизация со стороны России, но не полностью осветил такие нарушения, как незаконное перемещение украинских детей, по словам украинского омбудсмена.
Харьковская, Донецкая и Херсонская области наиболее загрязнены взрывоопасными предметами - ГСЧС
Руководитель департамента гуманитарного разминирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям определил Харьковскую, Донецкую и Херсонскую области как наиболее взрывоопасные регионы в Украине.
россияне атаковали Никопольщину дронами и артиллерией: ранен 72-летний мужчина
Российские войска обстреляли Никопольский район из артиллерии и беспилотников-камикадзе 29 февраля, ранив 72-летнего местного жителя.