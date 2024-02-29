Генштаб: Силы обороны выдержали 73 атаки россиян, по 22 на Авдеевском и Новопавловском направлениях

73 боевых столкновения за сутки состоялось на украинском фронте. Больше всего атак оккупантов наши защитники отбили на Авдеевском и Новопавловском направлениях. О текущей ситуации на фронте говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, передает УНН.

В течение суток произошло 73 боевых столкновения. В общем враг нанес 2 ракетных и 79 авиационных ударов, совершил 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. - сообщили в Генштабе ВСУ.

Детали

На Купянском направлении Силы обороны отбили 2 атаки противника у Петропавловки и Табаевки, что на Харьковщине. Отмечается, что враг в очередной раз совершил неудачную попытку выбить наши войска с занимаемых позиций.

На Лиманском направлении украинские защитники выдержали 11 российских штурмов. Захватчики наступали при поддержке авиации в районах населенных пунктов Терны, Ямполовка Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

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На Бахмутском направлении, Силы Обороны отбили 2 атаки противника вблизи Ивановского и Клищеевки Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.

На Авдеевском направлении, наши защитники дали отпор врагу 22 раза. Отмечается, что армейцы рф штурмовали украинские позиции возле Бердичев, Орловки, Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.

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На Новопавловском направлении Силы Обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки. На этом участке донецкого фронта захватчики при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск 22 раза.

На Ореховском направлении силами обороны отбили атаку возле Роботино Запорожской области.

А на Херсонском направлении наши защитники пресекли попытки россиян выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра 4 раза.

Дополнительно

По данным Генерального штаба в течение четверга Авиация Сил Обороны нанесла 10 ударов по позициям россиян. В дополнение подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили три истребителя-бомбардировщика Су-34.

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Кроме того, украинские зенитчики поразили два района сосредоточения личного состава вооружения и военной техники россиян и испепелили три РСЗО БМ-21 "Град", одну РЭБ и склад боеприпасов врага.