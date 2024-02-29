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Генштаб: Сили оборони витримали 73 атаки росіян, по 22 на Авдіївському та Новопавлівському напрямках

Київ • УНН

 • 111287 перегляди

Українські війська відбили численні російські атаки на різних ділянках фронту, а також завдали повітряних ударів, які знищили 3 російські літаки.

Генштаб: Сили оборони витримали 73 атаки росіян, по 22 на Авдіївському та Новопавлівському напрямках

73 бойових зіткнення за добу відбулось на українському фронті. Найбільше атак окупантів наші захисники відбили на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Про поточну ситуацію на фронті йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.

Протягом доби відбулося 73 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 79 авіаційних ударів, здійснив 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

– повідомили у Генштабі ЗСУ.

Деталі

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки противника біля Петропавлівки й Табаївки, що на Харківщині. Зазначається, що ворог вкотре здійснив невдалу спробу вибити наші війська із займаних позицій.

На Лиманському напрямку українські оборонці витримали 11 російських штурмів. Загарбники наступали за підтримки авіації в районах населених пунктів Терни, Ямполівка Донецької області та Білогорівка Луганської області.

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На Бахмутському напрямку, Сили Оборони відбили 2 атаки противника поблизу Іванівського та Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.

На Авдіївському напрямку, наші захисники дали відсіч ворогу 22 рази. Зазначається, що армійці рф штурмували українські позиції біля Бердичів, Орлівки, Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.

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На Новопавлівському напрямку Сили Оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди й Новомихайлівки. На цій ділянці донецького фронту загарбники за підтримки авіації намагався прорвати оборону наших військ 22 рази.

На Оріхівському напрямку силами оборони відбили атаку біля Роботиного Запорізької області.  

А на Херсонському напрямку наші захисники присікли намагання росіян вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра 4 рази.

Додатково

За даними Генерального штабу впродовж четверга Авіація Сил Оборони завдала 10 ударів по позиціях росіян. На додачу підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України знищили три винищувачі-бомбардувальники Су-34.

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Крім того, українські зенітники уразили два райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки росіян та спопелили три РСЗВ БМ-21 "Град", одну РЕБ та склад боєприпасів ворога.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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