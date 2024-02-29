Генштаб: Сили оборони витримали 73 атаки росіян, по 22 на Авдіївському та Новопавлівському напрямках
Київ • УНН
Українські війська відбили численні російські атаки на різних ділянках фронту, а також завдали повітряних ударів, які знищили 3 російські літаки.
73 бойових зіткнення за добу відбулось на українському фронті. Найбільше атак окупантів наші захисники відбили на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Про поточну ситуацію на фронті йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.
Протягом доби відбулося 73 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 79 авіаційних ударів, здійснив 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Деталі
На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки противника біля Петропавлівки й Табаївки, що на Харківщині. Зазначається, що ворог вкотре здійснив невдалу спробу вибити наші війська із займаних позицій.
На Лиманському напрямку українські оборонці витримали 11 російських штурмів. Загарбники наступали за підтримки авіації в районах населених пунктів Терни, Ямполівка Донецької області та Білогорівка Луганської області.
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На Авдіївському напрямку, наші захисники дали відсіч ворогу 22 рази. Зазначається, що армійці рф штурмували українські позиції біля Бердичів, Орлівки, Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.
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На Новопавлівському напрямку Сили Оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди й Новомихайлівки. На цій ділянці донецького фронту загарбники за підтримки авіації намагався прорвати оборону наших військ 22 рази.
На Оріхівському напрямку силами оборони відбили атаку біля Роботиного Запорізької області.
А на Херсонському напрямку наші захисники присікли намагання росіян вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра 4 рази.
Додатково
За даними Генерального штабу впродовж четверга Авіація Сил Оборони завдала 10 ударів по позиціях росіян. На додачу підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України знищили три винищувачі-бомбардувальники Су-34.
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