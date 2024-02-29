Три за ранок: Сили оборони "відмінусували" ще два російських Су-34
Київ • УНН
Сьогодні українські військові знищили ще два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 на Авдіївському та Маріупольському напрямках.
Сили оборони на Авдіївському та Маріупольському напрямках сьогодні "відмінусували" ще два російських винищувачів-бомбардувальників Су-34. Загалом Сили оборони знищили за сьогодні вже три ворожі літаки, повідомив у четвер командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук, пише УНН.
Схоже, до них не доходить! Ніяких висновків не роблять російські пілоти; Сьогодні близько 9.00 на Авдіївському та Маріупольському напрямках знищено ще два Су-34 окупантів!
Раніше УНН повідомляв, про знищення ще одного російського Су-34.