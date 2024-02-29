Три за утро: Силы обороны "отминусовали" еще два российских Су-34

Силы обороны на Авдеевском и Мариупольском направлениях сегодня "отминусовали" еще два российских истребителя-бомбардировщика Су-34. В общем Силы обороны уничтожили за сегодня уже три вражеских самолета, сообщил в четверг командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук, пишет УНН.

Похоже, до них не доходит! Никаких выводов не делают российские пилоты; Сегодня около 9.00 на Авдеевском и Мариупольском направлениях уничтожено еще два Су-34 оккупантов! - написал Олещук.

Ранее УНН сообщал, об уничтожении еще одного российского Су-34.