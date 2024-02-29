Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обвинил редакцию ИА УНН в атаках и преследованиях.

Причиной такого заявления Фонда стали обычные журналистские запросы на которые, кстати, Фонд не всегда дает своевременные и исчерпывающие ответы.

Публичное заявление Фонда, по мнению редакции УНН, дает и нам право на публичное обращение к ФГВФЛ.

Мы знаем, что вам не нравятся наши новости о директоре-распорядителе Фонда Светлане Рекрут и ее зарубежных поездках, в которых она провела в 2023 году более 100 дней, в 2022 году - более 80 дней. Мы знаем, что вам не нравятся наши новости об использовании Рекрут для некоторых из этих поездок автомобилей "Мегабанка". Вам не нравится это, ведь мы указываем, что эти авто должны быть проданы, а деньги выплачены вкладчикам "Мегабанка". Мы знаем, что вам не нравится анализ закупок Фонда, ведь мы указываем на завышенные расходы.

Но мы делали и будем делать журналистскую работу. Мы писали и будем писать запросы, обращаться за информацией.

Мы будем и в дальнейшем пристально следить за работой Фонда и интересоваться, например, почему не продается валюта и ОВГЗ вверенных вам в управление банков, почему останавливается проведение выплат вкладчикам и кредиторам? Если бы Фонд работал эффективно, то и запросов от нас было бы меньше, и вам не пришлось бы считать их количество и тратить время на написание публичных обращений к журналистам, которые ИА УНН рассматривает, как попытку давления.

Не давите и не запугивайте - вы уже пугали нас правоохранительными органами. Лучше эффективно работайте и отвечайте на запросы журналистов с первого раза, а не с четвертого - пятого, и тогда этих запросов будет меньше.

А еще предоставьте публичный, на своем сайте, ответ почему Светлана Рекрут провела за границей в 2023 году более ста дней - почти половину рабочих дней и какой экономии она достигла использованием автомобилей, которые фактически принадлежат вкладчикам "Мегабанка".