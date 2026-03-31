Членство Украины в ЕС является важной гарантией безопасности - Зеленский на встрече с главами делегаций парламентов стран Европы

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главами делегаций парламентов стран Европы, принявших участие в Бучанском саммите. Ключевые темы обсуждения – интеграция Украины в Евросоюз, оборонное сотрудничество, восстановление справедливости и переговорный процесс для достижения достойного мира, передает УНН со ссылкой на ОП.

Искренне благодарю за ваш визит, за вашу поддержку, вашим странам, правительствам, и лидерам, и, конечно же, вашим народам. Прежде всего – людям, которые поддерживали нас с самого начала этой войны. Мы благодарны всем парламентским делегациям. Вы поддержали много важных решений, важных резолюций в нашу поддержку, и, конечно же, именно благодаря вам мы с самого начала этой войны чувствовали, что не одни. Большое спасибо – отметил Глава государства.

Во время встречи обсудили европейскую интеграцию нашей страны и важность разблокирования переговорных кластеров. Президент отметил, что членство Украины в Европейском Союзе является важной гарантией безопасности для нашей страны и всей Европы.

Подробно говорили и о построении системного сотрудничества в оборонном производстве, где опыт и экспертиза украинцев в защите людей должны сыграть ключевую роль.

Особое внимание уделили восстановлению справедливости и возвращению домой всех пленных и детей, которых похитила россия. Зеленский проинформировал о совместной с партнерами работе в этом направлении и контактах с американской командой. Глава государства отметил, что трехсторонняя встреча делегаций была отложена из-за войны на Ближнем Востоке, но завтра состоится разговор с участием американских представителей.

Во встрече приняли участие представители парламентов Австрии, Албании, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Молдовы, Германии, Польши, Румынии, Словакии, Финляндии, Хорватии, парламентских ассамблей НАТО и ОБСЕ.