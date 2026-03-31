Членство України в ЄС є важливою гарантією безпеки - Зеленський на зустрічі з главами делегацій парламентів країн Європи

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із главами делегацій парламентів країн Європи, що взяли участь у Бучанському саміті. Ключові теми обговорення – інтеграція України до Євросоюзу, оборонна співпраця, відновлення справедливості та переговорний процес для досягнення достойного миру, передає УНН із посиланням на ОП.

Щиро дякую за ваш візит, за вашу підтримку, вашим країнам, урядам, і лідерам, і, звичайно ж, вашим народам. Насамперед – людям, які підтримували нас від самого початку цієї війни. Ми вдячні всім парламентським делегаціям. Ви підтримали багато важливих рішень, важливих резолюцій на нашу підтримку, і, звісно ж, саме завдяки вам ми із самого початку цієї війни відчували, що не самі. Дуже дякуємо – зазначив Глава держави.

Під час зустрічі обговорили європейську інтеграцію нашої країни та важливість розблокування переговорних кластерів. Президент зауважив, що членство України у Європейському Союзі є важливою гарантією безпеки для нашої країни та всієї Європи.

Детально говорили й про побудову системної співпраці в оборонному виробництві, де досвід та експертиза українців у захисті людей мають відіграти ключову роль.

Особливу увагу приділили відновленню справедливості та поверненню додому всіх полонених і дітей, яких викрала росія. Зеленський поінформував про спільну з партнерами роботу в цьому напрямі та контакти з американською командою. Глава держави зауважив, що тристороння зустріч делегацій була відтермінована через війну на Близькому Сході, але завтра відбудеться розмова за участю американських представників.

У зустрічі взяли участь представники парламентів Австрії, Албанії, Бельгії, Болгарії, Великої Британії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Молдови, Німеччини, Польщі, Румунії, Словаччини, Фінляндії, Хорватії, парламентських асамблей НАТО та ОБСЄ.