Хто з пенсіонерів отримає підвищення з 1 квітня і чому не всі це відчують
ЄС готує нові правила для українців після 2027 року – захист можуть обмежити
В Офісі Генпрокурора підтвердили, що спрямували до Ізраїлю запит на екстрадицію Міндіча
"Гарної новини" немає: Каллас заявила про відсутність наразі рішення щодо кредиту у €90 млрд для України
Середня зарплата в Україні зросла на 1% за місяць: хто і де заробляє найбільше
З 1 квітня може змінитися схема постачання газу – чи вистачить ресурсу і що буде з тарифами
Мітинги у США — чи можливо усунути Трампа через імпічмент
"П'ять років - оптимістичний сценарій" - експерт про шлях України до ЄС
Як не набрати вагу після дієти: поради, які справді працюють
ЄС схвалив програму на 1,5 млрд євро на розвиток оборонки Європи та України
Членство України в ЄС є важливою гарантією безпеки - Зеленський на зустрічі з главами делегацій парламентів країн Європи

Київ • УНН

 • 690 перегляди

Президент зустрівся з представниками парламентів Європи після Бучанського саміту. Обговорено оборонну співпрацю, повернення полонених та вступ до ЄС.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із главами делегацій парламентів країн Європи, що взяли участь у Бучанському саміті. Ключові теми обговорення – інтеграція України до Євросоюзу, оборонна співпраця, відновлення справедливості та переговорний процес для досягнення достойного миру, передає УНН із посиланням на ОП.

Щиро дякую за ваш візит, за вашу підтримку, вашим країнам, урядам, і лідерам, і, звичайно ж, вашим народам. Насамперед – людям, які підтримували нас від самого початку цієї війни. Ми вдячні всім парламентським делегаціям. Ви підтримали багато важливих рішень, важливих резолюцій на нашу підтримку, і, звісно ж, саме завдяки вам ми із самого початку цієї війни відчували, що не самі. Дуже дякуємо 

– зазначив Глава держави.

Під час зустрічі обговорили європейську інтеграцію нашої країни та важливість розблокування переговорних кластерів. Президент зауважив, що членство України у Європейському Союзі є важливою гарантією безпеки для нашої країни та всієї Європи.

Каллас заявила, що не може назвати дату вступу України до ЄС31.03.26, 20:12 • 2912 переглядiв

Детально говорили й про побудову системної співпраці в оборонному виробництві, де досвід та експертиза українців у захисті людей мають відіграти ключову роль.

Особливу увагу приділили відновленню справедливості та поверненню додому всіх полонених і дітей, яких викрала росія. Зеленський поінформував про спільну з партнерами роботу в цьому напрямі та контакти з американською командою. Глава держави зауважив, що тристороння зустріч делегацій була відтермінована через війну на Близькому Сході, але завтра відбудеться розмова за участю американських представників.

Україна розраховує на участь ОБСЄ в Міжнародній коаліції за повернення українських дітей - Зеленський02.02.26, 22:30 • 4624 перегляди

У зустрічі взяли участь представники парламентів Австрії, Албанії, Бельгії, Болгарії, Великої Британії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Молдови, Німеччини, Польщі, Румунії, Словаччини, Фінляндії, Хорватії, парламентських асамблей НАТО та ОБСЄ.

Антоніна Туманова

