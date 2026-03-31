Каллас заявила, що не може назвати дату вступу України до ЄС

Верховна представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що наразі неможливо визначити конкретні терміни вступу України до ЄС. Про це вона сказала під час брифінгу, передає УНН.

За словами головної дипломатки ЄС, процес євроінтеграції є двостороннім і залежить як від темпів реформ в Україні, так і від готовності самого Європейського Союзу до подальшого розширення.

Каллас наголосила, що Україна має продовжувати виконання необхідних політичних, економічних і правових змін, тоді як ЄС зі свого боку повинен створити умови для просування переговорного процесу та ухвалення відповідних рішень.

Вона також підкреслила, що, попри відсутність чітких термінів, у Європі зберігається політична підтримка європейського майбутнього України.

Я не можу назвати конкретну дату, але, безумовно, це мій інтерес, моє бажання, щоб Україна незабаром приєдналася до Європейського Союзу – сказала вона.

