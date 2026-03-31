Каллас заявила, что не может назвать дату вступления Украины в ЕС
Киев • УНН
Процесс вступления зависит от темпов украинских реформ и внутренней готовности Евросоюза. Каллас подтвердила политическую поддержку европейского пути.
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что пока невозможно определить конкретные сроки вступления Украины в ЕС. Об этом она сказала во время брифинга, передает УНН.
По словам главного дипломата ЕС, процесс евроинтеграции является двусторонним и зависит как от темпов реформ в Украине, так и от готовности самого Европейского Союза к дальнейшему расширению.
Каллас подчеркнула, что Украина должна продолжать выполнение необходимых политических, экономических и правовых изменений, тогда как ЕС со своей стороны должен создать условия для продвижения переговорного процесса и принятия соответствующих решений.
Она также подчеркнула, что, несмотря на отсутствие четких сроков, в Европе сохраняется политическая поддержка европейского будущего Украины.
Я не могу назвать конкретную дату, но, безусловно, это мой интерес, мое желание, чтобы Украина вскоре присоединилась к Европейскому Союзу
