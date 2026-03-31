ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
1.3м/с
70%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Каллас заявила, что не может назвать дату вступления Украины в ЕС

Киев • УНН

 • 362 просмотра

Процесс вступления зависит от темпов украинских реформ и внутренней готовности Евросоюза. Каллас подтвердила политическую поддержку европейского пути.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что пока невозможно определить конкретные сроки вступления Украины в ЕС. Об этом она сказала во время брифинга, передает УНН.

По словам главного дипломата ЕС, процесс евроинтеграции является двусторонним и зависит как от темпов реформ в Украине, так и от готовности самого Европейского Союза к дальнейшему расширению.

Каллас подчеркнула, что Украина должна продолжать выполнение необходимых политических, экономических и правовых изменений, тогда как ЕС со своей стороны должен создать условия для продвижения переговорного процесса и принятия соответствующих решений.

Она также подчеркнула, что, несмотря на отсутствие четких сроков, в Европе сохраняется политическая поддержка европейского будущего Украины.

Я не могу назвать конкретную дату, но, безусловно, это мой интерес, мое желание, чтобы Украина вскоре присоединилась к Европейскому Союзу 

– сказала она. 

Андрей Тимощенков

Политика
Дипломатка
Кайя Каллас
Европейский Союз
Украина