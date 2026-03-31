Кая Каллас озвучила стратегию ЕС по принуждению рф к реальным переговорам с Украиной

Европейский Союз имеет несколько направлений работы, чтобы положить конец российско-украинской войне и российским военным преступлениям. Об этом сообщила во время визита в Украину Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас, передает УНН.

По словам Каллас, первое направление – это поддержка Украины, чтобы она могла сопротивляться, тогда как второе предусматривает давление на россиян, поскольку они являются агрессорами.

Мы видим, что российская экономика находится в затруднительном положении, даже повышение цен на нефть не помогает им настолько, насколько им нужно. У них огромные проблемы с набором новых солдат в свою армию. Мы должны осознать, что это та ситуация, от которой мы не можем отказаться сейчас. Мы должны усилить давление, чтобы они перешли от притворства, что ведут переговоры, к реальным переговорам - заявила Каллас.

Министры иностранных дел Украины и стран ЕС совершили визит в Бучу в четвертую годовщину российской резни и сделали совместное заявление по случаю неформального заседания министров иностранных дел ЕС.