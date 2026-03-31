Кая Каллас озвучила стратегію ЄС для примусу росії до реальних переговорів з Україною

Європейський Союз має кілька напрямів роботи, щоб покласти край російсько-українській війні і російським воєнним злочинам. Про це повідомила під час візиту до України Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, передає УНН.

За словами Каллас, перший напрям - це підтримка України, щоб вона могла чинити опір, тоді як другий передбачає тиск на росіян, оскільки вони є агресорами.

Ми бачимо, що російська економіка перебуває в скрутному становищі, навіть підвищення цін на нафту не допомагає їм настільки, наскільки їм потрібно. У них величезні проблеми з набором нових солдатів до своєї армії. Ми маємо усвідомити, що це та ситуація, від якої ми не можемо відмовитися зараз. Ми маємо посилити тиск, щоб вони перейшли від удавання, що ведуть переговори, до реальних переговорів - заявила Каллас.

Міністри закордонних справ України та країн ЄС здійснили візит до Бучі у четверті роковини російської різанини і зробили спільну заяву з нагоди неформального засідання міністрів закордонних справ ЄС.