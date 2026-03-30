"Пять лет - оптимистичный сценарий" - эксперт о пути Украины в ЕС

Европейский Союз все более осторожно подходит к вопросу расширения, особенно когда речь идет о странах с более низким уровнем экономического развития, среди которых и Украина. Об этом пишет Politico, передает УНН.

В то же время эксперты отмечают – несмотря на скепсис, Украина остается важным кандидатом, но путь к членству будет сложным и длительным.

Европа меняет подход к расширению

В ЕС все чаще звучат опасения относительно возможных рисков расширения за счет более бедных стран. Речь идет не только об экономической нагрузке, но и о политических последствиях в будущем. Дипломаты прямо говорят о нежелании получить "новых Орбанов" – лидеров, которые могут блокировать решения внутри Союза.

В то же время интерес к ЕС растет среди экономически развитых государств, таких как Норвегия и Исландия, которые рассматривают членство уже не столько как экономический, сколько как инструмент безопасности.

На этом фоне возникает вопрос – какое место в этих процессах занимает Украина. Эксперт-международник, кандидат политических наук Станислав Желиховский в комментарии для УНН объясняет, что Европа действительно пересматривает подход к расширению.

Европейский Союз сейчас больше ориентируется на страны, которые уже соответствуют высоким стандартам – экономическим, демократическим и правовым. Речь идет, в частности, о Норвегии и Исландии. Их присоединение было бы выгодным для ЕС, ведь они не нуждаются в глубоких реформах и даже во многих аспектах превосходят средние европейские показатели - отметил он.

Украина не сможет стать членом ЕС до 2027 года – еврокомиссар

Нужна ли Украина Европейскому Союзу

Несмотря на осторожность Брюсселя, Украина уже значительно приблизилась к ЕС. Однако ключевым препятствием остается война и ее последствия. Эксперт подчеркивает, что вопрос членства Украины – не только политический, но и экономический и юридический.

Украина приблизилась к членству в ЕС, но говорить о быстром присоединении пока рано. Продолжается война, и неизвестно, когда она завершится. Кроме того, страна понесла значительные экономические потери, инфраструктура разрушена, и это создает серьезные вызовы для интеграции - пояснил Желиховский.

Он добавляет, что Европа также оценивает внутренние риски.

Европейский Союз боится не только финансовой нагрузки, но и возможного отката демократических институтов в новых странах. Именно поэтому пример Венгрии сейчас часто упоминают как предостережение - отметил эксперт.

Евросовет призывает немедленно открыть переговорные кластеры по вступлению Украины в ЕС - заявление 25 лидеров

Безопасность становится ключевым фактором

Отдельную роль в изменении подхода ЕС играет фактор безопасности. На фоне войны и неопределенности относительно роли США в НАТО Европа начинает больше ориентироваться на собственные силы. В этом контексте Украина может стать не проблемой, а наоборот – активом.

Европейский Союз постепенно трансформируется из экономического объединения в более безопасную структуру. И именно здесь Украина могла бы сыграть важную роль, ведь имеет уникальный военный опыт и фактически уже является частью европейской системы безопасности - подчеркнул Желиховский.

Впрочем, существует и обратная сторона.

Если война останется замороженной или незавершенной, возникает вопрос: готов ли ЕС интегрировать страну, которая сама находится в состоянии постоянной угрозы - добавил он.

Конкуренция и очередь на вступление

Украина не единственная страна, претендующая на членство в ЕС. Балканские государства, а также Молдова также движутся в этом направлении. Эксперт отмечает, что конкуренция за членство реальна.

Наибольшие шансы среди кандидатов сейчас имеет Черногория, которая демонстрирует стабильный прогресс в реформах. Украина и Молдова фактически находятся в очереди вместе с Балканами, и здесь важно не потерять темп - пояснил он.

В то же время Украина имеет и собственные преимущества.

Украина – это большой рынок, аграрный потенциал и важный геополитический игрок. Но в то же время она является и конкурентом для многих европейских экономик, что также влияет на позицию отдельных стран ЕС - отметил эксперт.

Сибига анонсировал встречу министров ЕС в Киеве 31 марта. Каллас обещает четкий сигнал солидарности

Когда Украина может стать членом ЕС

По оценкам Желиховского, реалистичный сценарий предусматривает вступление Украины в ЕС в среднесрочной перспективе.

Оптимистический сценарий – это примерно пять лет, то есть ориентировочно до 2030 года. Но это возможно только при условии завершения войны, проведения реформ и стабильной политической ситуации как в Украине, так и в самом ЕС - подытожил он.

В то же время он не исключает и более длительного сценария.

Есть варианты, что этот процесс может затянуться до десяти лет. Все зависит от темпов восстановления страны, внутренних реформ и политической ситуации в Европе - добавил эксперт.

Таким образом, несмотря на осторожность ЕС и новые вызовы, Украина остается реальным кандидатом на членство. Однако путь в Евросоюз будет зависеть не только от Киева, но и от изменений внутри самого Европейского Союза.