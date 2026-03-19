Евросовет призывает немедленно открыть переговорные кластеры по вступлению Украины в ЕС - заявление 25 лидеров

Евросовет констатировал продвижение технической работы по открытию переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС и призвал немедленно открыть их, начиная с кластера основ, говорится в заявлении 25 лидеров блока, на фоне оппозиции Венгрии и Словакии, на саммите в четверг, пишет УНН.

Будущее Украины и ее граждан лежит в Европейском Союзе. Европейский совет приветствует значительный прогресс, достигнутый Украиной в сложнейших условиях, и призывает к дальнейшим необходимым реформам. В соответствии с оценкой Еврокомиссии и с учетом того, что техническая работа по открытию всех кластеров в Совете ЕС продвинулась, Европейский совет призывает Совет ЕС немедленно открыть кластеры, начиная с кластера основ (fundamentals), в соответствии с методологией расширения и в соответствии с подходом, основанным на заслугах - говорится в заявлении.

Дополнение

17 марта ЕС неофициально открыл все шесть переговорных кластеров в процессе вступления Украины.

В тот день Украина получила условия для вступления в ЕС по финальным трем кластерам и теперь имеет полный пакет условий, выполнение которых необходимо для присоединения к блоку.

В декабре 2025 года ЕС объявил об утверждении нового подхода к переговорам о вступлении Украины в ЕС - технического - для продвижения процесса, несмотря на вето Венгрии.

