Сибига анонсировал встречу министров ЕС в Киеве 31 марта. Каллас обещает четкий сигнал солидарности

Киев • УНН

 • 452 просмотра

Глава МИД Андрей Сибига анонсировал визит топ-дипломатов ЕС в столицу 31 марта. Стороны обсудят помощь Украине и наказание рф за военные преступления.

Сибига анонсировал встречу министров ЕС в Киеве 31 марта. Каллас обещает четкий сигнал солидарности

Глава МИД Украины Андрей Сибига анонсировал визит министров иностранных дел ЕС и главы европейской дипломатии Каи Каллас в Киев 31 марта, передает УНН.

31 марта мы будем рады приветствовать в Киеве высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас и министров иностранных дел государств-членов ЕС на министерской встрече 

- сообщил Сибига.

По словам главы МИД, дата встречи имеет символическое значение.

Мы почтим годовщину Бучанской трагедии и подтвердим нашу решимость привлечь российских преступников к ответственности за эти и другие зверства. Мы также обсудим поддержку Украины со стороны ЕС, усиление давления на Россию, а также усилия, направленные на достижение мира и обеспечение долгосрочной стабильности в Европе 

- отметил Сибига.

Глава МИД поблагодарил высокого представителя ЕС Каю Каллас и своих коллег из государств-членов ЕС за принятие приглашения.

Каллас призвала к "политическому мужеству" для разблокировки €90 млрд Украине на фоне сопротивления Венгрии19.03.26, 11:40 • 4924 просмотра

Добавим

Высокий представитель ЕС Кая Каллас подчеркнула, что европейские партнеры прибудут в Киев с единой позицией поддержки Украины и четким сигналом солидарности.

Россия должна ответить за свои военные преступления. Привлечение к ответственности является необходимым условием для достижения справедливого и прочного мира 

- заявила она.

ЕС готовит ответ на агрессию россии в Черном море. Каллас анонсировала новые шаги23.03.26, 19:27 • 12206 просмотров

Антонина Туманова

