Сибига анонсировал встречу министров ЕС в Киеве 31 марта. Каллас обещает четкий сигнал солидарности

Глава МИД Украины Андрей Сибига анонсировал визит министров иностранных дел ЕС и главы европейской дипломатии Каи Каллас в Киев 31 марта, передает УНН.

31 марта мы будем рады приветствовать в Киеве высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас и министров иностранных дел государств-членов ЕС на министерской встрече

По словам главы МИД, дата встречи имеет символическое значение.

Мы почтим годовщину Бучанской трагедии и подтвердим нашу решимость привлечь российских преступников к ответственности за эти и другие зверства. Мы также обсудим поддержку Украины со стороны ЕС, усиление давления на Россию, а также усилия, направленные на достижение мира и обеспечение долгосрочной стабильности в Европе

Глава МИД поблагодарил высокого представителя ЕС Каю Каллас и своих коллег из государств-членов ЕС за принятие приглашения.

Высокий представитель ЕС Кая Каллас подчеркнула, что европейские партнеры прибудут в Киев с единой позицией поддержки Украины и четким сигналом солидарности.

Россия должна ответить за свои военные преступления. Привлечение к ответственности является необходимым условием для достижения справедливого и прочного мира