Каллас призвала к "политическому мужеству" для разблокировки €90 млрд Украине на фоне сопротивления Венгрии





Лидеры ЕС должны проявить «политическое мужество», чтобы продвинуться вперед по кредиту Украине в размере 90 миллиардов евро, заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, прибыв на саммит блока в четверг, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Каллас назвала это «главным вопросом». Она подчеркнула, что соглашение было согласовано в декабре, а сейчас его отменяют, что «точно не является» действиями доброй воли, добавив, что «во время выборов люди не так рациональны». Выборы в Венгрии состоятся 12 апреля.

Она также предупредила о рисках для глобальных энергетических потоков, заявив, что ЕС работает над обеспечением «безопасного прохода для судов» через Ормузский пролив.

Как сообщало Politico, главная стратегия сегодня на саммите ЕС в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по вопросу 90 млрд евро кредита для Украины - политическое давление в зале, с простым аргументом - обязательства должны быть выполнены, если это не удастся - варианты ограничены.

Премьер Венгрии, который в следующем месяце столкнется с решающими выборами, которые могут положить конец его 16-летнему правлению, сделал редкий шаг, отказавшись от соглашения Евросовета в декабре и заблокировав элементы кредита Украине, которые требуют единогласия среди членов ЕС.

Орбан заявил, что продолжит блокировать ключевую помощь Европейского Союза Украине, пока поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» не будут полностью восстановлены.

Он повторил свою позицию, прибыв на саммит ЕС.