Сибіга анонсував зустріч міністрів ЄС у Києві 31 березня. Каллас обіцяє чіткий сигнал солідарності
Київ • УНН
Глава МЗС Андрій Сибіга анонсував візит топ-дипломатів ЄС до столиці 31 березня. Сторони обговорять допомогу Україні та покарання рф за воєнні злочини.
Глава МЗС України Андрій Сибіга анонсував візит міністрів закордонних справ ЄС та глави європейської дипломатії Каї Каллас до Києва 31 березня, передає УНН.
31 березня ми будемо раді вітати у Києві високу представницю ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каю Каллас та міністрів закордонних справ держав-членів ЄС на міністерській зустрічі
За словами глави МЗС, дата зустрічі має символічне значення.
Ми вшануємо роковини Бучанської трагедії та підтвердимо нашу рішучість притягнути російських злочинців до відповідальності за ці та інші звірства. Ми також обговоримо підтримку України з боку ЄС, посилення тиску на росію, а також зусилля, спрямовані на досягнення миру та забезпечення довгострокової стабільності в Європі
Глава МЗС подякував високій представниці ЄС Каї Каллас та своїм колегам із держав-членів ЄС за прийняття запрошення.
Додамо
Висока представниця ЄС Кая Каллас наголосила, що європейські партнери прибудуть до Києва з єдиною позицією підтримки України та чітким сигналом солідарності.
росія має відповісти за свої воєнні злочини. Притягнення до відповідальності є необхідною умовою для досягнення справедливого та тривалого миру
