$43.880.0150.610.24
ukenru
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+17°
2.4м/с
36%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сергій Марченко
Володимир Зеленський
Музикант
Блогери
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Угорщина
Запорізька область
Реклама
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Опалення
Starlink

Сибіга анонсував зустріч міністрів ЄС у Києві 31 березня. Каллас обіцяє чіткий сигнал солідарності

Київ • УНН

 • 568 перегляди

Глава МЗС Андрій Сибіга анонсував візит топ-дипломатів ЄС до столиці 31 березня. Сторони обговорять допомогу Україні та покарання рф за воєнні злочини.

Глава МЗС України Андрій Сибіга анонсував візит міністрів закордонних справ ЄС та глави європейської дипломатії Каї Каллас до Києва 31 березня, передає УНН.

31 березня ми будемо раді вітати у Києві високу представницю ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каю Каллас та міністрів закордонних справ держав-членів ЄС на міністерській зустрічі 

- повідомив Сибіга.

За словами глави МЗС, дата зустрічі має символічне значення.

Ми вшануємо роковини Бучанської трагедії та підтвердимо нашу рішучість притягнути російських злочинців до відповідальності за ці та інші звірства. Ми також обговоримо підтримку України з боку ЄС, посилення тиску на росію, а також зусилля, спрямовані на досягнення миру та забезпечення довгострокової стабільності в Європі 

- зазначив Сибіга.

Глава МЗС подякував високій представниці ЄС Каї Каллас та своїм колегам із держав-членів ЄС за прийняття запрошення.

Каллас закликала до "політичної мужності" для розблокування €90 млрд Україні на тлі опору Угорщини

Додамо

Висока представниця ЄС Кая Каллас наголосила, що європейські партнери прибудуть до Києва з єдиною позицією підтримки України та чітким сигналом солідарності.

росія має відповісти за свої воєнні злочини. Притягнення до відповідальності є необхідною умовою для досягнення справедливого та тривалого миру 

- заявила вона.

ЄС готує відповідь на агресію росії в Чорному морі. Каллас анонсувала нові кроки

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Дипломатка
Андрій Сибіга
Кая Каллас
Європейський Союз
Європа
Україна
Київ