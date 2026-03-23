ЄС готує відповідь на агресію росії в Чорному морі. Каллас анонсувала нові кроки

Європейський Союз готує комплексну відповідь на агресію росії в Чорноморському регіоні, зокрема через посилення безпеки та розвиток нових інфраструктурних проєктів. Про це заявила Кая Каллас, віце-президент Європейської Комісії, Високий представник із закордонних справ та політики безпеки під час Третьої Чорноморської безпекової конференції Міжнародної Кримської платформи, передає УНН.

За словами Каллас, одним із ключових елементів стане створення центру морської безпеки.

Центр морської безпеки у Чорному морі стане європейською системою раннього попередження. Він допоможе захистити критично важливу інфраструктуру. Ми готові надати всю необхідну підтримку Румунії та Болгарії для реалізації цього проєкту

Каллас також наголосила, що ЄС уже інвестує у проєкти подвійного призначення, які поєднують цивільну інфраструктуру та військову мобільність, а також розгортає групи швидкого реагування для протидії гібридним загрозам.

Окремо вона згадала про дії росії в Чорному морі, зокрема блокаду, яку назвала спробою тиску на Україну через продовольство.

Вдруге росія не досягне своєї мети — ні у спробі змусити українців до покори через голод, ні у прагненні поширити цей біль на інші країни