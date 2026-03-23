ЕС готовит ответ на агрессию россии в Черном море. Каллас анонсировала новые шаги
Киев • УНН
Кая Каллас анонсировала создание системы раннего предупреждения для защиты инфраструктуры. Она подчеркнула, что безопасность Черного моря напрямую зависит от безопасности Украины.
Европейский Союз готовит комплексный ответ на агрессию россии в Черноморском регионе, в частности путем усиления безопасности и развития новых инфраструктурных проектов. Об этом заявила Кая Каллас, вице-президент Европейской Комиссии, Высокий представитель по иностранным делам и политике безопасности во время Третьей Черноморской конференции по безопасности Международной Крымской платформы, передает УНН.
Детали
По словам Каллас, одним из ключевых элементов станет создание центра морской безопасности.
Центр морской безопасности в Черном море станет европейской системой раннего предупреждения. Он поможет защитить критически важную инфраструктуру. Мы готовы оказать всю необходимую поддержку Румынии и Болгарии для реализации этого проекта
Каллас также подчеркнула, что ЕС уже инвестирует в проекты двойного назначения, которые объединяют гражданскую инфраструктуру и военную мобильность, а также развертывает группы быстрого реагирования для противодействия гибридным угрозам.
Отдельно она упомянула о действиях россии в Черном море, в частности блокаду, которую назвала попыткой давления на Украину через продовольствие.
Во второй раз россия не достигнет своей цели — ни в попытке принудить украинцев к покорности через голод, ни в стремлении распространить эту боль на другие страны
Она подчеркнула, что безопасность Черного моря напрямую зависит от безопасности Украины, а потому поддержка Киева остается приоритетом для Евросоюза.
С 2022 года ЕС выделил 195 миллиардов евро для Украины. Сейчас готовится еще 95 миллиардов евро поддержки, ведь Россия не заинтересована в мире
