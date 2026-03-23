ЕС готовит ответ на агрессию россии в Черном море. Каллас анонсировала новые шаги

17:52 • 4144 просмотра
Дефицита дизельного топлива в Украине нет и не предвидится - эксперт
Эксклюзив
16:59 • 10416 просмотра
Биткойн стабилизируется – стоит ли вкладываться на фоне войн
Эксклюзив
16:01 • 11891 просмотра
Деэскалация на Ближнем Востоке – подешевеет ли бензин в Украине
15:57 • 12233 просмотра
россия планирует развернуть четыре станции управления БПЛА в беларуси, а также на оккупированных территориях Украины - Президент
14:34 • 12158 просмотра
Минцифры предлагает ограничить доступ военных к азартным играм
Эксклюзив
23 марта, 13:02 • 22444 просмотра
Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках
Эксклюзив
23 марта, 09:58 • 40313 просмотра
Комиссия по отбору главы Гостаможслужбы проверит добропорядочность Суворова с учетом данных о его имуществе и профессиональной деятельности
23 марта, 09:48 • 32409 просмотра
Сырский заявил о провале российских попыток наступления с "мясными штурмами" - потери рф за четыре дня превысили 6000 оккупантов
23 марта, 09:16 • 55237 просмотра
Льготы многодетным семьям в 2026 году - что предусмотрено законом и как их оформить
22 марта, 20:58 • 50868 просмотра
Молились епископы и священники со всей Украины: во Владимирском соборе похоронили патриарха ФиларетаPhoto
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Подозреваемый в теракте с двойным взрывом в Буче задержан - ГенпрокурорPhoto23 марта, 10:40 • 14202 просмотра
Доходы и репутация клиники Odrex просели, имидж пытаются восстановить PR на враче с уголовным деломPhoto23 марта, 11:05 • 33303 просмотра
Эффективное планирование дня: простые способы организовать свое времяPhoto23 марта, 11:17 • 28342 просмотра
Частная медицина Одессы "под следствием" из-за коррупционных схем и смертей пациентов14:11 • 15203 просмотра
Как отключить рекламу на телефоне: простые способы15:00 • 13762 просмотра
публикации
Что лечит имбирь: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto18:21 • 3708 просмотра
Как отключить рекламу на телефоне: простые способы15:00 • 13889 просмотра
Частная медицина Одессы "под следствием" из-за коррупционных схем и смертей пациентов14:11 • 15323 просмотра
Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках
Эксклюзив
23 марта, 13:02 • 22450 просмотра
Эффективное планирование дня: простые способы организовать свое времяPhoto23 марта, 11:17 • 28462 просмотра
ЕС готовит ответ на агрессию россии в Черном море. Каллас анонсировала новые шаги

Киев • УНН

 • 3226 просмотра

Кая Каллас анонсировала создание системы раннего предупреждения для защиты инфраструктуры. Она подчеркнула, что безопасность Черного моря напрямую зависит от безопасности Украины.

Европейский Союз готовит комплексный ответ на агрессию россии в Черноморском регионе, в частности путем усиления безопасности и развития новых инфраструктурных проектов. Об этом заявила Кая Каллас, вице-президент Европейской Комиссии, Высокий представитель по иностранным делам и политике безопасности во время Третьей Черноморской конференции по безопасности Международной Крымской платформы, передает УНН.

Детали

По словам Каллас, одним из ключевых элементов станет создание центра морской безопасности.

Центр морской безопасности в Черном море станет европейской системой раннего предупреждения. Он поможет защитить критически важную инфраструктуру. Мы готовы оказать всю необходимую поддержку Румынии и Болгарии для реализации этого проекта

– отметила она.

Каллас также подчеркнула, что ЕС уже инвестирует в проекты двойного назначения, которые объединяют гражданскую инфраструктуру и военную мобильность, а также развертывает группы быстрого реагирования для противодействия гибридным угрозам.

рф похитила 2 млн тонн украинского зерна в прошлом году и продала его в Африке, Азии и Европе - Сибига23.03.26, 16:25 • 2928 просмотров

Отдельно она упомянула о действиях россии в Черном море, в частности блокаду, которую назвала попыткой давления на Украину через продовольствие.

Во второй раз россия не достигнет своей цели — ни в попытке принудить украинцев к покорности через голод, ни в стремлении распространить эту боль на другие страны

— заявила Каллас.

Она подчеркнула, что безопасность Черного моря напрямую зависит от безопасности Украины, а потому поддержка Киева остается приоритетом для Евросоюза.

С 2022 года ЕС выделил 195 миллиардов евро для Украины. Сейчас готовится еще 95 миллиардов евро поддержки, ведь Россия не заинтересована в мире

– добавила она.

Каллас призвала к "политическому мужеству" для разблокировки €90 млрд Украине на фоне сопротивления Венгрии19.03.26, 11:40 • 4877 просмотров

Андрей Тимощенков

