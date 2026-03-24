Украина не сможет стать членом ЕС до 2027 года – еврокомиссар
Киев • УНН
Еврокомиссар Марта Кос заявила о невозможности членства до 2027 года. Для вступления Украина должна сначала достичь мира и внедрить необходимые реформы.
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что вступление Украины в Европейский Союз до 1 января 2027 года невозможно. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.
По ее словам, для получения членства Украина должна выполнить два ключевых условия - достичь мира и реализовать необходимые реформы.
Все в этой комнате знают, что Украина не может стать членом ЕС 1 января 2027 года
Она подчеркнула, что первоочередным является достижение мира, после чего должно произойти внедрение реформ. Также, по ее словам, инвесторы готовы приходить в Украину только при условиях безопасности их вложений и возможности получать прибыль.
В то же время еврокомиссар подчеркнула, что Украина уже является важным партнером ЕС в сферах инноваций, обороны и других стратегических направлениях, которые способствуют повышению конкурентоспособности Европейского Союза.
17 марта Брюссель передал Киеву требования по финальным трем кластерам переговоров. Теперь Украина имеет исчерпывающий перечень реформ для получения членства в ЕС.