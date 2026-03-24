Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Графики отключений электроэнергии
Украина не сможет стать членом ЕС до 2027 года – еврокомиссар

Киев • УНН

 • 164 просмотра

Еврокомиссар Марта Кос заявила о невозможности членства до 2027 года. Для вступления Украина должна сначала достичь мира и внедрить необходимые реформы.

Украина не сможет стать членом ЕС до 2027 года – еврокомиссар

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что вступление Украины в Европейский Союз до 1 января 2027 года невозможно. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Подробности

По ее словам, для получения членства Украина должна выполнить два ключевых условия - достичь мира и реализовать необходимые реформы.

Все в этой комнате знают, что Украина не может стать членом ЕС 1 января 2027 года

- отметила Кос.

Она подчеркнула, что первоочередным является достижение мира, после чего должно произойти внедрение реформ. Также, по ее словам, инвесторы готовы приходить в Украину только при условиях безопасности их вложений и возможности получать прибыль.

В то же время еврокомиссар подчеркнула, что Украина уже является важным партнером ЕС в сферах инноваций, обороны и других стратегических направлениях, которые способствуют повышению конкурентоспособности Европейского Союза.

Напомним

17 марта Брюссель передал Киеву требования по финальным трем кластерам переговоров. Теперь Украина имеет исчерпывающий перечень реформ для получения членства в ЕС.

Ольга Розгон

